Bahra iz 'Ljubav je na selu' glumit će u kultnoj domaćoj seriji

Bahra Zahirović proslavila se svojim nastupom u RTL-ovom showu "Ljubav je na selu", a uskoro ćemo je gledati u još jednoj kultnoj seriji, "Krv nije voda". Kako piše RTL.hr, Bahra će glumiti gospođu Božicu, koja u staračkom domu upoznaje Miroslava, s kojim se upusti u prijateljstvo, a zatim njihova veza postane i više od toga. Najveći problem je taj što je Božica zbog bolesti počela zaboravljati pa je zaboravila i kako ima supruga, Tvrtka.

- Jako mi se dopalo, jako sam oduševljena i snimanjem i ekipom. Bilo mi je to jako lijepo iskustvo i lijep doživljaj. Stvarno je bilo lijepo okruženje, jako pozitivno. Velika je razlika u tome što se u 'Ljubav je na selu' žene bore da osvoje farmera, a to je nekad nezgodno jer dolazi do ljubomore pa i do svađa. Ja sama se u nekim situacijama nisam ponosno nosila s tim, iako sam jako precizna žena, kazala je Bahra kojoj je situacija u "Krv nije voda" bila puno prirodnija. Kazala je kako misli da je ljepše i kulturnije prema ženi da muškarac prvi prema njoj pristupi pa da ona odluči je li zainteresirana ili ne, nego da žena pristupi muškarcu.

- U 'Ljubav je na selu' se moraš odnositi s različitim situacijama, a onda poslije i s komentarima ružnim u kojima ljudi svašta govore. Prije me je jako to znalo zasmetati i neprijatno sam se osjećala, ali sada se ne opterećujem time jer me nitko od tih ljudi koji pišu komentare ne poznaje. A u seriji je to sve gluma opredijeljena u ulozi, kazala je Bahra.