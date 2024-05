Baby Lasagna opet je prvi na kladionicama! Ovako stoji njegova konkurencija

Tjedan dana uoči samog finala Eurovizije rezultati na kladionicama gledaju se s posebnom pozornošću jer su odraz naklonjenosti publike prema određenim izvođačima, a naš predstavnik Baby Lasagna može biti zadovoljan jer od same pobjede na Dori njegova pjesma "Rim Tim Tagi Dim" slovi kao favorit i na kladionicama je opet prvi i ima 22 posto šanse za pobjedu! Nakon druge probe za svoj nastup na Euroviziji Baby Lasagna je pretekao predstavnika Švicarske Nemu Mettlera (24), čija je pjesma "Code" preko noći osvojila simpatije milijuna ljudi i do danas je na kladionicama bila na prvom mjestu.

Na kladionicama sada predstavnik Švicarske ima 21 posto šanse za pobjedu s pjesmom za koju Nemo kaže da je djelomično bila nadahnuta njegovim životom i svime što je prošao. – "The Code" govori o putovanju započetom spoznajom da nisam ni muškarac ni žena. Traženje sebe bio je dug i često težak proces za mene. Ali ništa nije bolje od slobode koja je došla spoznajom da sam nebinarna osoba – tako je Nemo opisao svoju pjesmu.

Nemo Mettler nebinarna je osoba i, kako piše na Instagram-profilu, koristi se zamjenicom "oni". No u jednome intervjuu istaknuo je i da više voli da ga se zove imenom, no ako treba birati zamjenicu, radije bi da se koristi ova rodno neutralna. Ovaj mladi glazbenik svoj je prvi EP objavio 2015. godine, a našao se u top 100 najslušanijih u Švicarskoj. Uz to što pjeva, svira violinu, klavir i bubnjeve. Njegov najuspješniji singl je "Du" i dosad je objavio tri EP-a. U glazbi često tematizira rodni identitet, mentalno zdravlje te se inspirira svojim životom. Sudjelovao je i u švicarskoj verziji showa "Masked Singer". Nemo se maskirao u pandu te je završio na petome mjestu, a sada će svoju zemlju predstavljati na prestižnom glazbenom natjecanju.

– Nevjerojatna je čast moći predstavljati Švicarsku na Euroviziji. Ova platforma nudi veliku priliku za izgradnju mostova između različitih kultura i generacija. Zato mi je kao queer osobi vrlo važno zauzeti se za cijelu LGBTQIA+ zajednicu – istaknuo je glazbenik koji će u švedskom Malmöu nastupiti u drugoj polufinalnoj večeri. Baby Lasagna na kladionicama jučer je bio na drugome mjestu s 21 posto šanse za pobjedu, a postotak mu se povećao nakon druge probe. Talijanska predstavnica Angelina Mango (22) s pjesmom "La Noia" prema kladionicama treća je u redu za pobjedu i ima 12 posto šanse, a nedavno je boravila u Hrvatskoj, gdje je nastupila u HRT-ovu showu "Zvijezde pjevaju". Njezina pjesma "La Noia" vrlo brzo postala je veliki hit te ima više od 25 milijuna pregleda na YouTubeu i čak 46 milijuna streamova na Spotifyu, a za one koji ne govore talijanski jezik zamolili smo Angelinu u intervjuu koji smo s njom vodili dok je bila u Zagrebu da nam objasni značenje ove pjesme.

– Loša iskustva tijekom nekoliko prošlih godina naučila su me da kroz život uvijek treba ići s osmijehom. Volim s dozom ironije gledati na takve stvari i drago mi je što svoju zemlju predstavljam ovom pozitivnom porukom – kaže nam Angelina. Njezina je glazba mješavina različitih žanrova i stilova. Najviše utjecaja vuče iz talijanskog i američkog rapa, R&B i instrumentalne glazbe. U svoju glazbu unosi posebnu svježinu i inovacije, a tekstovi pjesama najčešće tematiziraju strahove i anksioznost generacije Z, ljubav, želju za slobodom i vrijednost obitelji. Publika velike šanse za pobjedu predviđa i predstavniku Nizozemske Joostu Kleinu (26), koji zasad ima osam posto šansi za pobjedu i peti je na kladionicama.

Na Euroviziji će pjevati pjesmu "Europapa", a stihove ove pjesme posvetio je pokojnom ocu koji je preminuo od raka i rekao mu da nema granica za ono što može postići, a stihovi pjesme ujedno su i oda Europi. Otac mu je preminuo od raka kada je Joost imao samo 12 godina, a samo godinu dana kasnije preminula mu je i majka te su brigu o njegovu odgoju preuzeli brat i sestra. Humor je za njega bio najbolji lijek u tom periodu pa je uskoro počeo karijeru youtubera u humorističnim videima na YouTubeu, a nakon toga posvetio se glazbi. Svoj prvi album "Dakloos" objavio je 2016., a proslavio se 2017. hitom "Scandinavian Boy".

– Uvijek sam pokušavao ispričati svoju životnu priču. Najkraća verzija bila bi da sam izgubio roditelje jako mlad. Pokušavam se nositi s tim. Sada imam 26 godina. Imam priliku iskoristiti ovu platformu, vjerojatno najveću pozornicu ikad i podijeliti svoje emocije – rekao je Joost o svojoj glazbi i priči koju želi podijeliti s drugima kroz svoje stihove i dodao da mu je otac bio najveća inspiracija i naučio ga je kako otvoriti um.

Ukrajinu ove godine predstavljaju Alyona Alyona i Jerry Heil s pjesmom "Teresa & Maria" i na kladionicama su jučer bile na četvrtome mjestu s 11 posto šansi za pobjedu. Alyona Alyona najpopularnija je reperica u Ukrajini i suosnivačica velike lokalne izdavačke kuće s kojom su suradnju potpisali pobjednici Eurosonga 2022. Kalush Orchestra. Jerry Heil postala je jako popularna umjetnica sa svojim videoblogovima, koji imaju desetke milijuna pregleda na YouTubeu. Pjesma "Teresa & Maria", objašnjavaju izvođačice, napisana je kako bi podsjetila ljude da je svatko sposoban postići velike stvari u životu i da nas kroz život definiraju naša djela. Koliko su kladionice bile u pravu, ove godine doznat ćemo 11. svibnja kada se održava finale Eurovizije. Držimo fige da te subote među finalistima bude i naš Baby Lasagna, koji će prvi put na eurovizijskoj pozornici nastupiti sedmi u prvoj polufinalnoj večeri 7. svibnja.