Azra iz 'Ljubav je na selu' o novoj vezi nakon showa: Ne mogu vjerovati da se ovo meni može dogoditi

U showu 'Ljubav je na selu' Na putovanje s farmerom Jožefom Mastnakom išla je kandidatkinja Azra Kitić. Ona je s njim imala i neke romantične trenutke na okupljanju farmera i kandidatkinja, no kaže da se između njih nije dogodila ljubav.

- Između mene i Jožefa nema ništa, ne zove me niti smo prijatelji. Znači da mu nije stalo do mene. On je takav čovjek, ja tu ne mogu ništa. To je istina - rekla je za ranije.

Ipak, otkrila je da se njen život potpuno promijenio nakon showa. - Dogodila mi se ljubav nakon showa. Uskoro ćete saznati sve - kratko je rekla Azra.

Sada je Kitić otkrila neke detalje o svom odabraniku.

- Zaljubila sam se u jednog Dalmatinca iz Zadra. Već neko vrijeme smo u vezi. Jako mi se sviđa - priznala je za RTL.hr.

Dodala je da ga je posjetila u Zadru.

- Bila sam kod njega deset dana. Imala sam svaki dan nekakva iznenađenja od njega. Jako mi sve ovo godi. Ne mogu vjerovati da se ovo, ovakva ljubav meni može dogoditi. Ipak , nisu uspjeli zajedno dočekati Novu godinu.

- Nismo mogli jer imamo puno obveza.

O neuspjehu veze s Azrom oglasio se i Jozef.

- Sada imam normalan život. Vratio sam se u rutinu, opet sam sam. S Azrom nije bilo ništa na kraju, malo sam povrijeđen. Čovjek se trudi, a na kraju ništa. Ja sam je zvao i ona se ne javlja. Čak smo se dogovorili za wellness, a onda mi je rekla da ipak neće ići sa mnom. Mislim da nije zainteresirana za mene. Malo me to povrijedilo. Da joj je stalo do mene, ona bi išla. Nakon toga se više nije javila kada sam je zvao - izjavio je ranije za RTL.hr Jožef Mastnak.

