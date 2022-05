Ava kaznu od 148kn ne namjerava platiti: 'Radije ću ići u zatvor, prošla sam realityje', a s tim se slaže i tata Ivica

Starleta, manekenka i bivša Playboyeva zečica Ava Karabatić (33) zaradila je prijavu od policije zbog kršenja javnog reda i mira. Naime, Općinski prekršajni sud u Splitu izdao je prekršajni nalog protiv Ave Karabatić kojim je osuđena na novčanu kaznu od 748 kuna zbog remećenja javnog reda i mira, piše Dalmatinski portal koji nadalje navodi i zbog čega je Ava dobila kaznu.

Naime, u nalogu se navodi da je 18. veljače 2021. u 14.40 na stubištu stambene zgrade na Plokitama u vidno alkoholiziranom stanju remetila javni red i mir tako što je u prisutnosti policijskih službenika vikala i galamila: 'Hoćete me opljačkati, potpišite Hipokratovu zakletvu'. Nastavila je i nakon izdanih upozorenja i naredbi policajaca. Svojom vikom i galamom je kod nazočnih policijskih službenika, kao i drugih stanara izazvala osjećaj nelagode.

Ava je zbog svega naposljetku uhićena i odvedena u prostorije Druge policijske postaje gdje je zadržana sve do 1.25 sati idućeg jutra. S obzirom na to da se računa da je bila uhićena dva dana, kazna joj je umanjena za 600 kn pa joj je preostalo za platiti samo 148 kn. No, čini se kako ona ne namjerava platiti tu kaznu.

- Ništa se nije dogodilo. Uveličavaju. Sramotno je da kažem detalje. Ne bojim se zatvora jer sam prošla realityje. Zbog Hipokritove zakletve moram šutjeti - rekla je Ava za 24sata i dodala: - Zašto bih plaćala kaznu, radije ću ići u zatvor, prošla sam realityje.

A s tim se slaže i otac Ivica Karabatić.

- Neka Avi oproste tih 100 kuna ili će ići u zatvor, ona voli zatvorenike - rekao je tata Karabatić i dodao: - Avi se skupila nepravda. Bila je tužna i malo je popila. Evo, kaže da je ona bila Sharon Stone - objašnjavao je.

