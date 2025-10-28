Antonija ponovno osvojila karticu imuniteta: 'Vraća se u moje ruke, prekrasan je osjećaj'

Žiri je odabrao sedam kandidata za stres test nakon što nisu ispunili osnovne uvjete postavljenog kulinarskog zadatka. Galerija se tako napunila imenima koja su ovoga puta zakazala u pristupu namirnicama, preciznosti i razumijevanju zadatka. Na njoj su se već nalazili Mark Ettinger, Elias Abou Haydar, Ivan Capan i Renata Burić, a sada su im se pridružili još i Selma Karić, Damjan Tepić i Antonio Detić. Svi će oni uskoro dobiti priliku boriti se za ostanak u showu.

Ovoga puta zadatak je tražio tehničku disciplinu i pažljivo promišljanje. Na raspolaganju su kandidatima bile četiri namirnice, a cilj je bio pretvoriti ih u četiri komponente. Paralelno s time, kandidati su morali pravilno sortirati upotrebive dijelove namirnica od otpada. „Trebalo je pretvoriti četiri namirnice u četiri komponente, vrlo jednostavno. Uz sve to imali ste po dvije posude. U jednu je posudu trebalo staviti namirnice koje će se dalje koristiti, a u drugu otpad. Vidite li tu neki problem? Sedam je kandidata na galeriji. Ne znam jesam li tužan ili razočaran“, komentirao je Goran Kočiš, osvrnuvši se na broj onih koji nisu razumjeli zadatak u cijelosti.

„Neki tanjuri bili su razočaravajući, a rijetki jako dobri“ - bila je kratka, ali precizna ocjena žirija. Među onima koji su dobro odradili zadatak istaknuli su se Otto Grundmann, Egon Jurić, Barbara Grubišić i Antonija Rittuper. Na njihovim su se tanjurima nalazile dobro pripremljene četiri komponente koje su na odličan način bile povezane s dostupnim začinima, a ovi kandidati bili su dobri i u prepoznavanju toga što je u namirnici otpad. Egon je nakon objave rezultata rekao: „Lijep je opet biti među najboljima“, dok je Antonija još jednom potvrdila iznimnu razinu koncentracije i organizacije. „Briljirala si u ovom zadatku u svim stavkama koje smo tražili“, rekao joj je Mario Mihelj te je kartica imuniteta ponovno završila u njezinim rukama. „Kartica se vraća u moje ruke, prekrasan je osjećaj i treba slušati žiri što oni govore“, komentirala je Antonija.

Za neke će ovo biti lekcija, za druge možda kraj. „Život ide dalje, igra nije gotova, stres test slijedi, borimo se. Na greškama se uči“, rekao je Damjan u iščekivanju stres testa.