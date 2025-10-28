Od provokacije ChatGPT-a do video umjetnosti, kvantni skok Mayalesa uz AI

Nakon rasprodanog koncerta u klubu Peti kupe za koji se tjednima tražila ulaznica više Mayalesi nastavljaju Tour de Pop turneju. Brojne koncerte najavljuju novim singlom i spotom za pjesmu Ja, ti, mi, svi s njihovog hvaljenog albuma Boutique Pop.

Spot za pjesmu radio je njihov dugogodišnji suradnik Dalibor Barić, nagrađivani umjetnik koji posljednjih godina inspiraciju za svoj rad pronalazi u AI tehnologiji, tj. umjetnoj inteligenciji. Iako se čini nespojivim, organski, pomalo sirovi zvuk Mayalesa spajati s AI vizualnim izričajem, svi će se složiti da je spot Dalibora Barića novi singl Mayalesa apsolutno podigao na novi nivo. Frontman benda, Petar Beluhan priznaje da je i sam ostao zatečen koliko je ovaj spoj nespojivog dobro zaživio na spotu.

"Početak i kraj priče jest fascinacija viđenim. Stvorili smo jedan novi svijet koji je toliko iznad svega što smo mogli zamisliti. Doista sam iznenađen. To je uvijek tako s Daliborom. Svaki put je koristio neki drugi kist i boje tijekom vizualizaciju naše glazbe ali je uvijek ostavio taj svoj fantastičan umjetnički potpis. Prepoznao bih ga taman da je koristio samo kredu na asfaltu. Uvijek je istaknuta njegova nesaglediva umjetnička dubina, ugodna nostalgija odnosno njegovo vješto posezanje za estetikom koja precizno pogađa neku moju frekvenciju koju još nisam ni dokraja osvijestio. Njegov ulazak u užu nominaciju za Oscara vjerojatno potvrđuje kako nisam jedini kojega je 'pogodio u žilu. U jednoj od naših nedavnih noćnih prepiski Dalibor je kratko napomenuo kako je pronašao savršeni alat za artikuliranje svoje mašte, kako napokon ima na raspolaganju neograničeni filmski set i glumce čijom ekspresijom može upravljati. Kada mi je pokazao prve kadrove ovog spota bilo mi je jasno da se ovdje doista radi o kvantnom pomaku. Prvi puta sam shvatio revolucionarni potencijal novih alata u rukama istinskih umjetnika. Da ne znam ništa o autoru, odnosno njegovim genijalnim promptovima, vjerojatno bih se zabrinuo isto kao i kad sam čuo prve glazbene AI uratke – koji su fantastični, ali istovremeno zastrašujući. - iskren je Petar.

Dalibor Barić objašnjava zašto je odabrao baš AI kao sredstvo izražavanja: "Zato što AI nije medij, nego sugovornik percepcije. Zanima me prostor između kontrole i otpuštanja, između sjećanja i generacije. AI mi omogućuje da radim unutar tog međuprostora — da istražujem što se događa s emocijom kad prolazi kroz ne-ljudski kanal, a ipak nas dira."

Iako spominje emociju, dubinu... Barić objašnjava da nije logično očekivati da umjetna inteligencija pokazuje emociju.

"AI ne prikazuje emociju, nego odražava našu sposobnost da je prepoznamo. Ako ga tretiramo kao stroj, dobit ćemo strojni rezultat. Ako ga tretiramo kao ogledalo svijesti, vraća nam naše misaone obrasce, ali u novom svjetlosnom tijelu. Dubina se ne dodaje efektima, nego načinom slušanja. “AI ne glumi emociju — on pojačava rezonancu između gledatelja i ideje.”

Prva pjesma na posljednjem albumu Mayalesa počinje provokacijom na račun ChatGPT-a, pa iznenađuje da upravo Mayalesi za novi spot biraju AI tehnologiju i danas izražavaju oduševljenje njome. Petar Beluhan objašnjava:

Možda je bolje napisati 'strahopoštovanje' umjesto 'oduševljenja'. Ja sam i dalje samo preplašeni miš koji iz svoje malene rupe promatra što se novog dešava u ovom velikom svijetu. A događaju se tektonske promjene. Trese se cijeli svijet. Nesagledivo je što se sve događa, pritom ne mislim samo na tehnologiju. Najviše što mogu jest pokušati upregnuti bend i svoja emotivna zapažanja te artikulirati komadić toga kroz nekoliko iskrenih stihova. Ali ja si ne umišljam kako njima otkrivam neki svoj jasan stav, još manje istinsko razumijevanje šire slike.

Tema AI-a u posljednje vrijeme podiže prašinu i izaziva brojne kritike, toga je svjestan i Barić, ali objašnjava, tako je bilo sa svakom novom tehnologijom.

"To je prirodno. Svaka nova tehnologija započinje kao ontološki šok. Kad se pojavio film, ljudi su mislili da kamera krade dušu; danas AI navodno krade autorski integritet. Ali zapravo, samo proširuje pojam ljudskog. AI ne oduzima autorstvo — on ga dijeli s procesom. " kaže nam redatelj spota.

Za kraj objašnjava nam prednosti i mane korištenja umjetne inteligencije: AI uklanja tehničke barijere između ideje i realizacije. Omogućuje da vizualiziraš misao gotovo istodobno kad se pojavi. Mana: ako mu prepustiš kontrolu, odvede te u generički prostor bez svijesti. Zato je bitno: operirati, a ne delegirati. AI nije zamjena za imaginaciju, on je polje kroz koje imaginacija postaje vidljiva. Generalno govoreći, AI nije alat, nego novo stanje percepcije. Ne pokušavam da AI bude ljudski, nego da čovjek postane svjestan koliko je već dugo algoritamski. Dubina se ne dodaje efektima, nego načinom slušanja. Ako ga tretiraš kao stroj, dobit ćeš stroj; ako ga tretiraš kao ogledalo svijesti, on reflektira tvoje obrasce — ali u svjetlu koje misli. AI ne oduzima autorstvo, on ga dijeli s procesom. Ne stvara umjesto tebe, nego ti pomaže da vidiš kako se stvaranje događa. Kad algoritam i osjećaj postanu jedno, nastaje nova poezija — elektronska empatija.

I dok predstavljaju fanovima novi spot i eksperimentiranje s AI-em Mayalesi se paralelno spremaju za turneju. Već 4.12. očekuje ih nastup u Beogradu, već sljedeći dan su u Osijeku u klubu Oxygene, zatim 13. prosinca stižu u Split, a očekuju ih i nastupi u Zadru i Šibeniku u siječnju. Kako je za njihov posljednji koncert u Zagrebu velik broj obožavatelja ostao bez ulaznice, Mayalesi su odlučili pružiti im još jednu priliku da prisustvuju Boutique Pop spektaklu. Zasada otkrivaju datum - 26. prosinca, a za lokaciju kažu, će morati još malo pričekati.

Tour de Pop obilježava slavljeničku turneju, povodom 30 godina postojanja benda, a istovremeno ovu veliku obljetnicu bend slavi i objavom dvostrukog vinila Lutanja u snu koji je nedavno došao u sve bolje glazbene prodavaonice. "Lutanja u snu" su dvostruka vinilna kompilacija sastavljena od pjesama koje su obilježile Mayales duž 32 godine postojanja, pravi kolekcionarski biser koji, kako objašnjava Petar Beluhan, svu svoju raskoš i detalje otkriva tek kroz fizički kontakt, u vašim rukama i gramofonima.