Antonija pokušala iznenaditi goste puževima: 'Mlada je, oprostit ćemo joj'

Večeras su se kandidati 'Večere za 5 na selu okupili u Donjem Vidovcu, kod domaćice Antonije Embreuš.

„Primijetila sam da se većinom starija generacija prijavljuje u emisiju pa sam željela pokazati da i mi mlađi znamo kuhati“, kazala je bivša 'zlatna djevojka' farmera Tomislava Skejića iz 'Ljubav je na selu' te dodala da joj pobjeda nije bitna, ali kako ne bi voljela biti zadnja.

Kod Antonije na jelovniku našli su se za predjelo Spori kruh, za glavno jelo Brzi repić te za desert Veseli kolačić.

„Popis namirnica me iznenadio, mislio sam da će nešto lagano raditi, neku puretinu, ali ovo me baš iznenadilo, a najviše me veseli kunić. Još ako će biti na paprikaš…“, komentirao je Slobodan.

Kad su se gosti udomaćili, a Antonija iznijela predjelo, Mirjana je komentirala da ne voli puževe dok je Marina rekla da ona nikad ne bi kupila puževe koji su već kuhani. „Ja nikad to ne bih tako kupila, ali ona je htjela da svega bude puno. Dobro, ona je mlada i bilo joj je tako lakše. Ne zamjeram joj“, zaključila je Marina.

„Odlično je bilo, Antonija, možeš se udat!“, komentirao je Slobodan njezino predjelo.

Palenta s kunićem u umaku ponovno je oduševila Slobodana. „Okus glavnog jela mi je bio fantastičan. Mekano meso, umak je bio fantastično balansiran, sve je bilo super“, rekao je Slobodan, a Mirjana je imala potpuno drugačije mišljenje. „Zec je bio tvrd, palenta je bila dobro kuhana, salata nije bila dobro začinjena i nije mi baš jelo bilo po guštu“, kazala je Mirjana.

Desert Veseli kolačić se većini svidio jer je Antonija napravila sladoled s borovnicama i biskvitni kolač, a pohvalila se da ga je napravila sama. „Ne vjerujem da je Antonija sama napravila sladoled, ali dobro“, rekla je Mirjana dodajući da joj se kod najmlađe domaćice atmosfera najmanje svidjela.

Marina je Antoniji na kraju dala ocjenu devet jer joj glavno jelo nije odgovaralo, Katarina i Slobodan su joj također dodijelili devetku dok je Mirjana bila najstroža i dala šesticu pa je Antonija ukupno zaradila 33 boda. „Dajem šest jer mi glavno jelo nije bilo baš dobro, a puževe ne jedem“, rekla je Mirjana koja će sutra pokazati svoje kulinarske sposobnosti.

Hoće li se gostima svidjeti njezin jelovnik gledatelji će doznati sutra od 20.15 sati na RTL-u.

VIDEO: Bivši zaposlenici Meghan Markle otkrivaju da je šefica iz pakla