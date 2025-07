Ante iz 'Ljubav je na selu' više ne ljubi, prekid veze potvrdila bivša djevojka

Bivši kandidat 'Ljubav je na selu' Ante Munitić nakon showa je otkrio kako ljubi. S djevojkom je često objavljivao fotografije, no sada je - puklo. Nakon dvije godine veze, par više nije zajedno. Ante se sada pohvalio kako se druži s bivšim kandidatom iz showa. On i Zoran našli su se na ručku. "Ljubav je na selu", napisao je Ante uz zajedničku fotografiju, piše RTL. Ante Munitić (44), električar po struci, ali vinogradar i vinar u duši, ušao je u televizijsku avanturu života kao jedan od najzanimljivijih farmera 16. sezone emisije "Ljubav je na selu". Ovaj stanovnik mjesta Donja Banda na Pelješcu, vlasnik vinograda i konobe, predstavio se kao čovjek koji svoje slobodno vrijeme najradije provodi s prijateljima, trenirajući boks ili na boćanju. Za sebe je rekao da je ponekad predobar i iznimno tolerantan, ali istovremeno temperamentan i tvrdoglav. U potragu za ljubavlju krenuo je nakon dva braka iz kojih ima dvoje djece, sina studenta i kćer odličnu učenicu, ističući kako su upravo oni njegov najveći životni uspjeh. U show se, kako je priznao, prijavio iz znatiželje i želje za zabavom, no s jasnom vizijom partnerice – tražio je smirenu i razumnu plavušu od 40 do 45 godina.

Njegova potraga vrlo je brzo postala jedna od glavnih tema sezone, i to zbog dramatičnog susreta na spoju naslijepo. Među kandidatkinjama koje su mu pisale našla se i Milena iz Dubrovnika, čiji je pristup farmera ostavio bez teksta. Nakon što ju je u šali pitao je li avionska karta bila jeftina, samouvjereno mu je odgovorila: "Ja sam došla autom u nadi da se zajedno vraćamo na Pelješac." No, to je bio tek početak. Ubrzo mu je otkrila kako je zbog njega dala otkaz u firmi i spakirala cijeli svoj život u tri kovčega. "Sigurna sam da sam ta koju tražiš. Vidi, Ante, primijetila sam da ti treba jedna ljuta Hercegovka", poručila mu je. Iako je ona smatrala da njegov interes raste, Ante je bio potpuno šokiran. "Mene je to sve pomalo počelo šokirati. Kako je tekao razgovor, ona je u mojim očima tonula sve dublje", iskreno je priznao farmer, čime je Milenina avantura s njim završila i prije nego što je započela.

Iako je na imanje pozvao druge djevojke, a na romantično putovanje na kraju poveo Klaru Perko, ni ta priča nije dobila ljubavni epilog. Ante i Klara zaključili su da među njima nema potrebne kemije te su ostali u prijateljskim odnosima. Činilo se kako farmer s Pelješca, koji je u šali govorio kako ga tješi izreka "treća sreća najveća", ni ovoga puta nije pronašao onu pravu. Njegov je stav o vezama bio jasan: partnerica mora prihvatiti njegovu djecu jer, kako je rekao, "ako ne prihvaća moju djecu, znači da ne prihvaća ni mene i tu svaka priča završava". Upravo je taj beskompromisni stav, uz njegovu ljubav prema vinovoj lozi s kojom, kako kaže, priča da odmori živce, osvojio simpatije gledatelja.

No, prava ljubavna priča za Antu se počela odvijati daleko od očiju javnosti. U finalu emisije zagonetno je izjavio da je pronašao ljubav u Splitu, a gledatelji su tijekom njegovog susreta s Klarom u Istri mogli primijetiti majicu s natpisom "Srce u Splitu. Duša na Sjeveru", što je bila jasna poruka da je njegovo srce zauzeto. Ubrzo je cijela Hrvatska saznala da je njegova nova odabranica Renata. Farmer nije krio sreću te je svoju ljubav često pokazivao na društvenim mrežama, a u rujnu 2024. godine svojoj je djevojci javno čestitao prvu godišnjicu veze. "Godina je prošla, ljubavi. Hvala na ljubavi kojom me hraniš... pažnji i strpljenju koje mi daješ... Hvala ti na svemu...", napisao je tada uz njihovu zajedničku fotografiju, izazvavši lavinu pozitivnih komentara i čestitki obožavatelja koji su mu poželjeli svu sreću.