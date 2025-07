Ante Gotovina nakon dugo vremena viđen u javnosti sa suprugom Dunjom, njihova romansa počela je u jeku rata

Na svečanom otvorenju luksuznog hotela u Svetom Filipu i Jakovu okupili su se brojni poznati Hrvati, među kojima su bili i Ante Gotovina sa suprugom Dunjom Zloić Gotovinom. Par, koji inače rijetko viđamo u javnosti, ovoga je puta nasmiješeno pozirao pred fotografima zajedno s ministrom turizma i sporta Tončijem Glavinom te investitorom hotela Jakom Andabakom. Inače, Gotovina i njegova supruga posljednji su put zajedno javno viđeni u ožujku 2023. godine, kada su prisustvovali događaju u crkvi Uzašašća Gospodinova u Pakoštanima. Tom prigodom Gotovina je župnoj crkvi donirao 22 vitraja s prikazima svetaca, a u društvu su im tada bili i njihov sin Ante sa svojom djevojkom.

Njihova romansa, koja je započela u hodnicima Ministarstva obrane, a kulminirala vjenčanjem tek tjedan dana uoči VRO "Oluja", s pravom je nazvana "najljepšom ljubavnom pričom Domovinskog rata". Sudbonosni susret dogodio se u zagrebačkom uredu tadašnjeg ministra obrane Gojka Šuška, gdje je Dunja radila kao njegova šefica kabineta i osoba od najvećeg povjerenja. Prema nekim navodima, bila je ključna osoba u logistici i organizaciji tijekom rata, a njezina profesionalnost i odlučnost nisu ostale nezamijećene.

General Gotovina, za kojim se vukao glas velikog zavodnika, navodno se zaljubio na prvi pogled, no trebalo je hrabrosti i upornosti da bi se osvojilo srce pukovnice Zloić. Nakon samo šest mjeseci fatalne romanse, par je odlučio ozakoniti svoju vezu. Građanski brak sklopljen je u tajnosti 29. srpnja 1995. u Zagrebu. U jeku finalnih priprema za "Oluju", o kojima je znao samo najuži državni i vojni vrh, njihovo vjenčanje bilo je čin dubokog povjerenja i vjere u budućnost. Kum im je bio upravo ministar Gojko Šušak, čovjek koji ih je i upoznao. Nakon ceremonije, novopečeni supružnici otišli su na Brijune, gdje im je, kako se navodi, u predsjedničkoj rezidenciji prvi čestitao vidno raznježeni predsjednik Franjo Tuđman. Imali su i poseban zavjet: crkveno vjenčanje obavit će u Kninu, jednom kada on bude oslobođen.

Taj san simbolično se i ostvario. Nakon pobjedonosnog završetka "Oluje", u kojoj je general Gotovina bio jedan od ključnih zapovjednika, par je konačno pronašao trenutke za sebe. Otišli su na zasluženi medeni mjesec, krstareći Jadranom i uživajući u prvim danima mira i zajedničkog života. Njihova obiteljska sreća okrunjena je 1997. godine, kada su dobili sina Antu. Idila je trajala sve do srpnja 2001. godine, kada je, svega dvadesetak dana prije njihove šeste godišnjice braka, general bio prisiljen na bijeg zbog optužnice Haškog suda. Tada je za Dunju Gotovinu započeo najteži period života, u kojem je pokazala nevjerojatnu snagu, hrabrost i odanost.

Tijekom jedanaest godina, koliko je Ante Gotovina proveo u bijegu i kasnije u haškom pritvoru, Dunja je postala stup obitelji i simbol žene koja se nikada ne predaje. Prošla je kroz nezamislive teškoće: bila je prisluškivana, neprestano je strepila za suprugov život, ostala je bez posla u MORH-u i bez prihoda. U tom je razdoblju, kako je kasnije priznala, doživjela velika razočaranja, kako u politiku, tako i u brojne prijatelje koji su im okrenuli leđa. Uz nju su ostali samo oni najvjerniji. Unatoč svemu, nikada nije posustala. Za svoju časnu i uzornu službu domovini još je 1995. godine odlikovana Spomenicom domovinske zahvalnosti, a u godinama koje su uslijedile dokazala je da su joj odanost i ljubav prema obitelji najveće vrijednosti. Čekala je supruga i vjerovala u pravdu.

To čekanje konačno je nagrađeno u studenom 2012. godine, kada je Haški sud donio oslobađajuću presudu za generale Gotovinu i Markača. Bio je to dan nacionalnog slavlja, a za Dunju Gotovinu trenutak kada je nakon više od desetljeća agonije konačno dočekala povratak svog supruga. Njihov ponovni susret bio je ispunjen emocijama koje su dirnule cijelu Hrvatsku. Od tog dana sve što su željeli bio je mir. To su i dobili. Danas Ante i Dunja Gotovina žive samozatajno, daleko od očiju javnosti, posvećeni jedno drugome, sinu i malom krugu odanih prijatelja. Rijetko istupaju u javnosti, a svako njihovo pojavljivanje, poput onog na misi u Pakoštanima, izaziva veliko zanimanje.