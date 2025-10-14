ANKETA Mislite li da su Maja Šuput i Šime Elez savršeni jedno za drugo?

Vijest koja je danas, 13. listopada obišla sve domaće portale jest upravo ona da je 27-godišnji Šime Elez, koji se javnosti predstavio sudjelovanjem u reality showu "Gospodin Savršeni", dovezao motorom našu popularnu pjevačicu Maju Šuput na koncert u Lovranu. Inače, već mjesecima javnost nagađa o prirodi njihova odnosa, jesu li samo prijatelji ili se među njima krije nešto više. Ako se prisjetimo, sve je počelo tako što je mladi Šime sudjelovao u igrici "ILI ILI" jednog domaćeg portala gdje je odgovorio na pitanje: "Maja Šuput ili Franka Batelić". On je odgovorio "Franka", a što je Maju toliko iznenadilo da je na kraju nabavila njegov broj te ga je nazvala i upitala je li on dobro promislio o tom svom odgovoru. Na kraju, Maja ga je pozvala da glumi u njezinu spotu za pjesmu "Nisam ja za male stvari", a nakon toga mreže i portali su se doslovce užarili. Maja je, nakon objave da se razvela od supruga Nenada Tatarinova gostovala u Večernjakovom popularnom podcastu "Show na kvadrat", a gdje je ekskluzivno za domaću javnost govorila o tome kako joj je ponovno biti slobodna žena, kakve joj poruke i ponude šalju muškarci, itd.

Osim toga, Maju i Šimu su nakon snimljenog spota mediji u više navrata uhvatili kako izmjenjuju nježnosti, zagrljaje i poljupce pa se i danas naveliko govori o njihovu odnosu. Ni jedno, a ni drugo nisu željeli potvrditi medijima i odgovoriti na pitanje jesu li zajedno. Također, Maja je nedavno bila gošća na Šiminu rođendanu, a gdje mu je poklonila i zanimljivu tortu. U nastavku odgovorite na našu anketu - Mislite li da su Maja Šuput i Šime Elez savršeni jedno za drugo?

Podsjetimo, posljednjih mjeseci dosta se šuška o njegovoj romansi s Majom Šuput. Priča o njihovoj romansi počela se razvijati nakon što se Šime pojavio u Majinom spotu "Nisam ja za male stvari". Njihova suradnja bila je iznimno uspješna, a Maja nije krila svoje oduševljenje Šiminim izgledom i karizmom. Kako je istaknula, Šime se savršeno uklopio u vizualni koncept spota, a njihova kemija bila je očigledna i pred kamerom. Unatoč visokim temperaturama tijekom snimanja, Šime je pokazao profesionalizam i izdržljivost, snimajući scene u bazenu pod žarkim suncem. Iako je bilo izazovno, oboje su prošli kroz teške uvjete bez posljedica. Maja je naglasila kako je Šimina energija i karakter ono što je posebno cijenila, ističući da je rad s njim bio pravo zadovoljstvo. Ubrzo nakon toga par je snimljen u zagrljaju na jahti.

Osim toga, Maja Šuput nedavno je gostovala u Večernjakovom popularnom podcastu "Show na kvadrat". Tema s našom glazbenicom nije nedostajalo, s obzirom na to da je samo nekoliko dana prije gostovanja kao iz vedra neba objavila vijest da se rastala nakon šest godina braka. Također, u nastavku možete i pogledati cijeli podcast s Majom Šuput, a ekskluzivno nam je otkrila i pokoji detalj njezina novog početka – kako je ponovno biti slobodna žena, zašto je baš tada objavila vijest o razvodu, pišu li joj sada muškarci učestalije u porukama na društvenim mrežama te ima li savjet za žene kako da ostanu u korektnim odnosima s bivšim partnerima. Prisjetila se i vrlo neugodne situacije na jednoj svadbi, o čemu više možete doznati u našoj emisiji na YouTubeu.