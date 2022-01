Anja Alavanja Viljevac prepričala urnebesnu anegdotu iz Istanbula: 'Znam da ćete misliti da nismo normalni'

Voditeljica Anja Alavanja Viljevac (39) prve dane 2022. godine provodila u Dubaiju u društvu supruga Vedrana Viljevca i njihovog 9-mjesečnog sinčića Dana, a po povratku su stali u Istanbulu, gdje im se dogodila zanimljiva anegdota, koju je Anja prepričala na Instagramu.

- Na putu iz Dubaija, presjedali smo u Istanbulu i odlučili otići do grada. Imali smo par sati vremena (a treba doći od, i do aerodroma), pa smo odlučili posjetiti Sulejmaniju (džamiju iz 16. stoljeća), i Grand Bazaar, jer su te dvije atrakcije jedna uz drugu. Jedino uputstvo koje smo dobili jest da se pazimo taksista. I tako, uđemo u žuti taksi ispred aerodroma i objašnjavamo rukama i nogama da nas ostavi kod Sulejmanije/sulejman mosk/tjurist atrekšn. Uzalud, frajer ne zna riječi engleskog. Dolazi mu kolega, i uspijemo se nekako dogovoriti - počela je Alavanja, a zatim nastavila kako su krenuli u pravu avanturu.

- Juri on autoputom prema gradu, nabija se toliko blizu, da možemo vidjeti koju stanicu sluša auto ispred, i uredno tipka po mobitelu. Ali dobro, dođemo mi do grada, do žiže, na horizontu nekoliko velikih, vrlo sličnih džamija. On pokaže na jednu, vikne “sulejmanija”, da nam dosta agresivan znak da izađemo iz auta. Vedran i ja se pogledamo, nije nam ništa jasno, lijevo i desno od nas dvije trake po kojima auti jure, a mi trebamo izaći s bebom i kolicima. Ja zaustavljam promet, nekako prođemo, i divimo se džamiji, koja, naravno, uopće nije Sulejmanija. Prevarant nas je ostavio pola sata hoda od nje. Dobro, prevalili smo tih pola sata uspona, preklinjajući istanbulskog šofera. Obišli par znamenitosti, i jurimo natrag na aerodrom. Ugledamo taksi i kažemo gdje trebamo. Njemu zamirišu euri, i u sekundi istjera klijente koji su već ušli u taksi, i za 50 eura dogovorene cijene, krenusmo prema aerodormu. Opet tipkanje, nepostojanje razmaka, ne zna frajer guknuti engleski, pa čak ni brojke (pričamo preko neke aplikacije na njegovom mobitelu, on se snima, pa nam pokazuje prijevod na engleski.

U jednom trenu, na autoputu, Dan počne plakati, a on nam pokazuje da mu ga damo u njegovo krilo, da vozi s njim. Znam da ćete misliti da nismo normalni, ali nismo. I dođemo glatko, bez ikakve gužve do zračne luke, dajemo mu 50 eura, kad frajer odjednom progovori engleski; “O, no, no, trefik trabl, mor euros…” . I damo mu još deset, neka ga voda nosi…Bila sam prije u Istanbulu, i njegov kaos mi je bio šarmantan, ova dva taksi prevaranta pokvarila su dojam. Morat ću mu dati još jednu šansu - prepričala je Anja Alavanja Viljevac.

VIDEO: Omiljeni radijski voditelj Vicko: '2021. bih zaboravio ako je moguće'