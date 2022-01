Otac ju je tukao zbog veze s Hrvatom, a sada je objavila da su prekinuli nakon 18 godina

Srpska tenisačica Jelena Dokić (39) prekinula je vezu s dečkom, Hrvatom Tinom Bikićem. Par je bio u vezi više od 18 godina, a Jelena je na Isntagramu objavila kako više nisu zajedno.

- Puno se priča i nagađa oko moje posljednje objave pa ću se pozabaviti situacijom. Nakon skoro 19 godina zajedno, Tin i ja smo odlučili otići svojim putem. Ponekad se takve stvari događaju, ljudi se razdvoje i tako je najbolje. Molim vas da se suzdržite od negativnih komentara o nama i naših 18 i pol godina zajedno, a posebno molim one koji žele davati gadne komentare na temelju nacionalnosti i vjere da to ne čine. Ovo nema nikakve veze s tim i nikad nije imalo. Negativni komentari nikome ne pomažu, a posebno meni pa vas molim da imate poštovanja i budete ljubazni. Lagala bih kad bih rekla da mi je dobro, ali ću dati sve od sebe da izliječim, oporavim i procesuiram ovu bol i traumu, a ako ništa drugo, umrijet ću pokušavajući - počela je Jelena objavu.

- Dala sam ovoj vezi cijelu sebe, srce i dušu i toliko sam se borila do kraja, ali ovaj put to nije bilo dovoljno. Nadam se da me još uvijek negdje čeka sreća i ljubav. Ovo je teško, boli me, izgubljena sam i trenutno samo mogu ujutro ustati iz kreveta i staviti jednu nogu ispred druge. Morat ću ponovno naučiti hodati prije nego krenem trčati kada su u pitanju ljubav i sreća, ali u ovom procesu ozdravljena ću dati sve od sebe. Ja sam borac i borit ću se do kraja. Moja snaga i volja da idem dalje i živim opet će biti na kušnji. Ali sam to radila prije i nadam se da ću moći ponoviti. Poštujte moju privatnost u ovom trenutku, za sada više neću komentirati. Tinu želim sve najbolje i nadam se da će pronaći ono što traži. Najbližim ljudima hvala na podršci i svim telefonskim pozivima u svako doba dana i noći. Vaša dobrota mi sve znači i znate na koga mislim. I svim mojim obožavateljima hvala na podršci tijekom posljednjih nekoliko tjedana. Nemam snage odgovoriti, ali znajte da čitam svaku vašu poruku i jako ih cijenim. Vaša podrška me potiče da se ne predam, posebno u teškim trenucima. Volim vas i vratit ću se, nadam se jača nego ikad. Hvala vam - napisala je Jelena.

Jelena je u svom životu prošla traumatične trenutke. Rođena je u Osijeku (12. travnja 1983. godine) gdje joj je živjela i obitelj, ali njezin otac Damir, zadojen velikosrpskom ideologijom, prije početka rata preselio je obitelj – Jelenu, njezina mlađeg brata Savu i suprugu Ljiljanu – najprije u Srbiju (Sombor), a potom 1994. u Australiju. Na sve načine miješao joj se u život, uzimao joj je novac, a bio je žestoko protiv njezine veze s Hrvatom Tinom Bikićem. U jednom trenutku izjavio je da su “Hrvati i Vatikan isprali mozak” njegovoj kćeri.

– Nakon što se pojavila informacija da se zabavljam s Tinom Bikićem, otac me nazvao samo nekoliko sati nakon toga. Nisam mu se mogla javiti. U njegovim je očima to bilo nešto najgore što sam mogla napraviti. On bi više volio da sam s nekim teroristom nego s Hrvatom – otkrila je Jelena u svojoj autobiografiji. No nije ga mogla spriječiti da joj pošalje SMS poruke: – Ti nisi ništa drugo nego kurva. Izdala si me. Ti si smrdljiva, užasna kurva. S neprijateljem si. Osramotila si me – poručio je otac Jeleni.

