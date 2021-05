Anita Martinović progovorila o dramatičnim situacijama s kandidatima, otkrila i što nas očekuje u sezoni

Nova voditeljica RTL-ova showa “Ljubav je na selu” Anita Martinović (37) ove je sezone zamijenila mnogima omiljenu Marijanu Batinić (40), a to joj, kaže, nije bilo lako jer je Marijana “jedna i jedinstvena”. Ali, ako je suditi prema komentarima na društvenim mrežama, Anita se itekako dobro snašla. Iako nije prvi put pred kamerama, prvi je put uzela voditeljsku palicu u ruke, a simpatična voditeljica već je dokazala koliko je opuštena dok se snima sudjelujući u RTL-ovu kulinarskom showu „Punom parom“ te kao britka, odlučna i energična kandidatkinja u „Gospodinu Savršenom“, u kojemu je i sama pokušala pronaći ljubav.

Budući da je odrasla u Gundincima pokraj Babine Grede u Slavoniji, život na selu i seoski poslovi nisu joj nimalo nepoznati, zbog čega su joj ova snimanja bila kud i kamo draža. Međutim, povratak na selo za nju ipak nije opcija, iako postoji samo jedan uvjet pod kojim bi i na to pristala – prava ljubav.

Ambiciozna Slavonka sa zagrebačkom adresom već pune 22 godine, osim što vodi show na televiziji, vodi i vlastitu novootvorenu agenciju za nekretnine, a iskustva ima i u modnoj prodaji nakon završenog studija modnog dizajna. Potječe iz velike obitelji, ima dva brata i sestru, s kojima je jako povezana. Čvrsto vjeruje da se prava ljubav može roditi pred kamerama, iako misli da ju je vrlo teško pronaći.

U velikom intervjuu nakon početka nove sezone showa Anita nam otkriva kako je na početku snimanja bilo malo nespretno, no s dobrom ekipom oko sebe vrlo se brzo snašla u zadacima. Komentare gledatelja isprve nije mogla zaobići i ističe da je zahvalna na prilici da uskoči u Marijanine cipele. Ima li najdražeg farmera, kako reagira na dramatične situacije u emisiji, što nas još očekuje s farmerima i farmericom i njihovim kandidatkinjama i kandidatima, kakva su njezina iskustva s ljubavlju i odakle ideja da otvori vlastitu agenciju za nekretnine, sve to otkrila nam je Anita.

Trinaesta sezona showa “Ljubav je na selu” počela je prije nešto manje od mjesec dana. Što biste rekli, kako ste se snašli u ulozi voditeljice?

U početku je to bilo malo nespretno, dok nisam upoznala ekipu, ali već nakon nekoliko snimanja bila sam zadovoljna.

Gledate li se na televiziji? Jeste li samokritični i mislite li o tome što ste mogli drukčije reći?

Zapravo, zajedno s gledateljima prvi put gledam kako sve izgleda. Prisjećam se svih situacija, scena i kako sam se osjećala u kojem trenutku.

Reakcije gledatelja na vaš angažman uglavnom su pozitivne i brojni kažu da ste se izvrsno snašli u komunikaciji s farmerima, no ima i onih koji su vam zamjerili da ste u nekim situacijama pomalo izgubljeni. Što mislite o tome?

Kako kažu – mi smo zemlja s najviše izbornika, najviše premijera, najviše kritičara... Ne zamjeram nikome lošu kritiku, svi mi imamo pravo na svoje mišljenje.

Foto: RTL

Čitate li komentare gledatelja o vama na društvenim mrežama ili to ipak izbjegavate?

U početku sam malo čitala, jer me, naravno, zanimalo kako će javnost reagirati. Zahvalna sam gledateljima što su mi ipak pružili šansu i što sam to u većini slučajeva opravdala.

Mislite li da su ti negativni komentari samo reakcija na to što ste uskočili u cipele mnogima najdraže hrvatske voditeljice te se još uvijek jednostavno nisu naviknuli na novo lice u tom showu?

Pa koliko sam uspjela vidjeti, razlog većine negativnih komentara bio je upravo taj. Ne mogu ja tu ništa, Marijana je jedna i jedinstvena, mogla sam se samo nadati da će publika meni dati šansu da budem Anita.

Kad smo kod Marijane Batinić, je li vam se javila kada je počela sezona na televiziji, je li ona zadovoljna svojom zamjenom?

Marijana je divna. Daje mi podršku kad god i gdje god može i na tome sam joj baš zahvalna. Kaže da je zadovoljna... a valjda me ne mulja (ha ha).

I sami ste odrasli među životinjama na farmama, rekli ste da vam se bilo lijepo vratiti na takva mjesta i da ste se lako poistovjetili s farmerima. Vidite li se tako u budućnosti? Da ostavite Zagreb i gradsku vrevu iza sebe?

U Zagreb sam došla sa sela prije 22 godine i ovo je sada moj dom. Volim život u ovom gradu pa nemam zacrtane planove i ciljeve otići živjeti ponovno na selo. Opet, s druge strane, selila sam se tri puta u životu. Nikad ne reci nikad. Život na selu itekako ima svoje prednosti i ljepote. Zbog ljubavi preselila bih se, ako treba, i na Mars pa evo, to bi svakako bio dobar motiv da živim u kućici u cvijeću i nabavim stado ovaca (ha ha).

Foto: RTL

Vjerujete li da se prava ljubav može roditi pred kamerama? Ipak, one mogu biti zapreka farmerima koji nisu naviknuti na takvu pozornost pa se možda ne mogu opustiti pred svojim kandidatkinjama, a time ni razviti duboke odnose?

Ljubav se može roditi u trenutku dok vam blagajnica na blagajni vraća sitniš. Nema tog mjesta i situacije koja će spriječiti ljubav da nađe svoj put – ako je tako suđeno. Naša je uloga u emisiji da malo pomognemo sudbini i spojimo ljude kojima bi to možda bilo malo teže da nisu došli u emisiju. Može vas sto kamera snimati, ako vas netko gleda s iskrom u očima, to se ne može sakriti. Vrlo brzo možete uvidjeti s kim imate neku iskricu ili privlačnost. Odlazak na farmu još dodatno iskristalizira farmerima situaciju jer mogu vidjeti je li to bila samo privlačnost ili s tom osobom imaju puno toga zajedničkoga, a onda na kraju odlazak na romantično putovanje razjasni sve. Duboki odnosi razvijaju se cijeli život.

Iako je praktički tek počela, već smo bili svjedoci poprilično dramatičnih situacija, poput one s Milenom Kobayashi ex Karađorđević, koja je bila kod farmera Nevena. U jednoj epizodi strastveno ga je poljubila, a već u idućoj izvrijeđala i napustila show. Kako vi reagirate na takve situacije, jeste li predvidjeli njeno napuštanje?

Situacija s Milenom bila je baš dramatična, baš kakva je i ona sama! Večer prije na tulumu farmera i kandidata bilo je nekih “vrućih” scena pa je i sama Milena valjda bila razočarana Nevenovom naklonošću prema Samanti i Marijani, a i postavljao je pitanja koja joj se nisu svidjela – i to je na kraju završilo njenom “paljbom”.

Emisija nije gotova, no je li netko već pronašao ljubav, što očekuje gledatelje?

Bit će još puno uzbudljivih situacija do kraja, nekih preobrata, ljubavnih zavrzlama, no, naravno, neću vam pokvariti doživljaj, morat ćete ipak pratiti sezonu do kraja!

Rekli ste da ste se s kandidatima uspjeli povezati i na emotivnoj razini. Znači li to da imate najdražeg farmera?

Nemam favorita. Svi su mi jednako dragi i svima želim sreću u životu te da pronađu ljubav. Kada sam rekla da sam se s njima povezala na emotivnoj razini, to je bilo u smislu da ih razumijem, da shvaćam kako je ponekad teško živjeti sam i nadati se da ćeš u životu pronaći tu svoju savršenu osobu koja će biti tu do kraja života.

U prvih 10 epizoda već smo vas vidjeli kako vozite traktor, svirate gitaru, pjevate, vozite kombi... Što vam je bilo najteže snimiti te hoćete li pokazati još koji talent u idućim epizodama?

Snimanja su uvijek vesela i zanimljiva. Bit će još raznih situacija i zabavnih scena kako sa mnom tako i s kandidatima, no kao što pretpostavljate, morat ćete gledati!

Iako prvi put u ulozi voditeljice, ovo vam nije prvi put pred kamerama nekog showa. Kako se osjećate pred kamerama? Mislite li da ćete se još koji put naći u ulozi kandidatkinje?

Uz posao u svojoj agenciji za nekretnine i voditeljski angažman, ponekad se pitam kako imam vremena za išta drugo. Mislim da sam dala svoje pred kamerama kao kandidatkinja nekog showa.

Foto: RTL

Mislite li da je teško pronaći pravu ljubav? Kakva su vaša iskustva s ljubavi?

Moje ljubavne priče bile su posebne svaka na svoj način, sve su me pomalo odgojile i izgradile u ženu kakva sam danas. Mislim da je danas teško pronaći pravu iskrenu ljubav. Ljudi se često boje pokazati pravog sebe jer su u prošlosti možda bili razočarani i povrijeđeni, ali sve je to dio života i sazrijevanja.

Završili ste studij modnog dizajna i godinama radili u modnoj prodaji. Jesu li vas kamere i voditeljska palica sada zauvijek odvojile od karijere u modnom dizajnu?

Pa ne bih voljela staviti pečat na taj dio svog života. Nikad se ne zna. Još uvijek imam u glavi neke zamisli i kreacije koje bih voljela i ostvariti. Evo, ako neki mladi dizajner želi u suradnji sa mnom napraviti neku mikrokolekciju – ja sam za! Samostalno nemam za to vremena u ovom životnom periodu.

U jednom od prošlih intervjua otkrili ste nam da ste u procesu otvaranja vlastite agencije za nekretnine. Znači li to da ćete i sami biti agentica za nekretnine ili ćete “samo” voditi agenciju?

Tako je, otvorila sam svoju agenciju za nekretnine i trenutačno sam “Katica za sve”, kako se kaže. Nije bilo jednostavno položiti licencu i pokrenuti cijelo poslovanje. Nisam ni u snu sanjala da ću u isto vrijeme voditi emisiju i ući u poduzetničke vode, ali, eto, život slaže kockice i za sada ih slaže baš dobro. Naravno, ideja i cilj je da jednog dana imam hrpu zaposlenih koje ću otvorena srca rado naučiti poslu, a ja onda da imam sve vrijeme ovog svijeta da po Hrvatskoj spajam farmere i farmerice usamljenih srdaca.

Odakle ljubav prema nekretninama, tj. odakle ideja za ovaj poduzetnički pothvat?

Donedavno sam radila u agenciji svog dragog prijatelja kao agentica te sam tijekom poslovanja s njim naučila i zavoljela taj posao. Cijeli život sam u prodaji, samo što ovakav tip prodaje ima i jedan osobni pečat, a taj je da nekome pomognete pronaći dom, često ljudima pomažete ostvariti san. Ideja o samostalnom poslu rodila se preko noći i sad pomalo razvijam koncept i cijelu priču.

VIDEO>> Petar Grašo i Danijela Martinović prekinuli nakon 24 godine veze