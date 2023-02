Andrea Šušnjara progovorila o svojim zdravstvenim problemima: 'Trudim se to osvijestiti'

Prošli petak se obilježavao 'Dan crvenih haljina', javno zdravstvena kampanja kojoj je cilj podići svijet o moždanom udaru kod žene. U Splitu se tom prilikom održala modna revija na kojoj su sudjelovale mnoge političarke, a iz publike su ih gledale brojne žene. Među njima je bila i pjevačica Andrea Šušnjara (35) koja je za In Magazin otkrila kako se i sama ima problema sa zdravljem.

- Imam neke svoje zdravstvene probleme s kojima se i ja nosim kao i svi drugi. Nije da puno pričam o tome u javnosti, ali trudim se svaki put maksimalno koliko mogu i to osvijestiti i poduzeti nekakve mjere prevencije - izjavila je pjevačica grupe Magazin.

Dodala je i kako ima svoje metode kojima održava zdravlje.

- Nije jednostavno, nisam na jogi ili nešto, ali imam svoje mentalne momente prije izlaska na binu gdje se onako sama smirim - rekla je.

Inače, Andrea je ranije otkrila kako je borila s opakom bolešću koju je otkrila na preventivnom pregledu kada je imala samo dvadeset godina.

- Ne volim danas previše pričati o tome jer je sve to, hvala Bogu, iza mene. Sve to što sam prošla nije bilo lako, od operacije koja je uslijedila samo dva dana nakon što mi je otkrivena cista na jajniku, do tri ciklusa kemoterapija koje sam prolazila. Ali, nikad se nisam predavala, nisam gubila vjeru - izjavila je tada za Jutarnji list.

Dodajmo i kako se Andrea s ovog događaja javila svojim pratiteljima na Instagram profilu. Tada je podijelila nekoliko fotografija s revije na kojoj je nosila sako haljinu te visoke crne čizme, a svoju plavu kosu je uredno stilizirala.

- Dan crvenih haljina. Humanitarna revija. Nosi crveno za žene - napisala je u opisu fotografije.

Podsjetimo, obilježavanje Dana crvenih haljina odvilo se i u drugim gradovima, a na onom u Rijeci, supruga glazbenika Tonyja Cetinskog, Dubravka Cetinski prvi je puta javno progovorila o trenutku kada je ona imala moždani udara. Dubravka je moždani udar doživjela u lipnju 2019. godine, a otkrila je kako je dva dana prije toga osjećala simptome te da ih je zanemarila. Radilo se o trncima, a treći dan joj se oduzela desna ruka i noga te su se počele grčiti i pala je. Njezin vrisak čuo je njezin suprug koji je odmah pozvao hitnu pomoć, a sada kaže kako je o svemu odlučila progovoriti jer želi da žene osvijeste da se moždani udar može dogoditi svakome.

