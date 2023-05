Andrea iz 'Braka na prvu' u showu je dobila nadimak Barbie, a sad je pokazala novi izgled

Andreu Kukolj gledatelji showa 'Brak na prvu' imali su priliku gledati u braku s Markom Bogdanom, a nakon što je show završio par je prekinuo pa se ponovno pomirio. Sada su otkrili i kako provode zajedničke trenutke. Naime, par je podijelio zajedničke fotografije na kojima se vidi jedna promjena. Andrea, koja je tijekom showa jako pazila na svoj izgled, je promijenila frizuru. U showu se isticala svojom dugom plavom kosom, no sada ju je odrezala te napravila šiške. Fotografije je podijelila s RTL-om.

Foto: RTL

Inače, Andrea je tijekom sudjelovanja u showu uvijek isticala jednu boju u svakoj svojoj modnoj kombinaciji zbog kojeg je dobila i nadimak Barbie. Naravno, radi se o ružičastim detaljima koji su bili prisutni u svakoj kombinaciji.

Podsjetimo, par je tijekom showa imao jedan od najskladnijih odnosa, a nakon emisije prekinuli su. No, ubrzo su shvatili da tu ima nešto više.

- Nakon što je show završio, Andrea i ja smo odlučili dati si šansu izvan showa te smo vrlo brzo počeli živjeti skupa i zajedno gradili potencijalnu budućnost. Tijekom ljeta otišli smo na more u Nin, proveli predivnih tjedan dana te smo također bili kod njezinih u Slavonskom Brodu gdje me upoznala s ostatkom obitelji koji su me oduševili svi do jednoga, te sam baš bio sretan jer sam stvarno bio, a vjerujem i ostao poseban muškarac u njezinom životu jer nije upoznala nikoga s cijelom obitelji do tada. U devetom mjesecu smo bili kod mene u Daruvaru kada sam ju upoznao s roditeljima i mojim bliskim prijateljima na vjenčanju mojih najboljih prijatelja Hrvoja i Ane. Period nakon showa bio je jako dinamičan jer sam morao se naviknuti na život u Zagrebu, budući da nisam nikada preferirao Zagreb kao mjesto za život, ali čovjek radi ljubavi radi nevjerojatne stvari - rekao je Marko nakon showa za RTL i otkrio kako su lijepo proveli vrijeme zajedno.

Na kraju su se ipak razišli, ali sada su otkrili kako je došlo do promjene u njihovom odnosu i zašto su se pomirili.

- Neke su se stvari u međuvremenu izdogađale i sve se lijepo zaokružilo. Zajedno smo znali gledati epizode 'Braka na prvu', a nakon završetka showa na televiziji shvatili smo da ne možemo jedno bez drugoga. Imali smo uspone i padove, a bolje da je to u počecima nego kasnije - rekao je Marko tada.

Kada se završilo snimanje Andrea i Marko su nastavili provoditi vrijeme zajedno i sada opet žive zajedno i Marko kaže kako bolje funkcioniraju kada su skupa. Najčešće je uzrok njihovih svađi tijekom snimanja showa bio posao i stil života, a sada su pronašli zajednički jezik po tom pitanju.

- Puno smo razgovarali o našim poslovima nakon showa, međusobno smo shvatili kako funkcioniramo te problema oko toga više nema. No, ostaje uvijek opcija da zajedno stvaramo. Znali smo se zakačiti i oko društvenih mreža, ali sada je poprilično jasno da ih koristim zbog posla - ispričao je Marko.

