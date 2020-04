Anđelka Subašić daruje svoju knjigu "Uzmite sudbinu u svoje ruke"

Hrvatska astrologinja Anđelka Subašić godinama savjetuje brojne poznate osobe iz javnog života, a otkako je proglašena pandemija koronavirusa, odlučila je još malo proširiti i promijeniti poslovanje.

Smatra kako je, baš kao i svi, potrebno prilagoditi se novim okolnostima u kojima nalazimo.

-Više nego ikada nužno je da svi damo od sebe sve što znamo i možemo kako bismo pomogli drugima da dobiju naše usluge i proizvode po povoljnijim uvjetima i na nešto drugačiji način. Ja sam već niz godina u online poslovanju i znam prednosti koje nam ono pruža. Moj posao nije samo prognoziranje, nego i savjetovanje te edukacija. Većina ljudi mi se obraća kada su u krizi, strahu, ako osjećaju nesigurnosti, a upravo je to ono što nas prati posljednjih dana.- tvrdi astrologinja i dodaje kako njoj astrologija pruža mogućnost da odredi vremenski period neke osobne pa i opće krize. Kaže kako joj psihološka astrologija kojom se bavi i njezino dugogodišnje profesionalno i životno iskustvo, u ovom vremenu omogućuju da ljude smiri, ohrabri, motivir i, svima koje to zanima, prenesem dio znanja. Ljudi su, tvrdi, u neizvjesnosti ne samo za zdravlje nego i za ekonomske uvjete.

- Svaki tjedan i svaki dan osmislim nešto čime mogu pridonijeti ljudima, a to im želim podijeliti besplatno ili povoljnije. Puno sam aktivnija na društvenim mrežama gdje pišem motivacijske poruke, riječi utjehe, ohrabrenja. Na mom You Tube kanalu sam osmislila video-brzi tečaj astrologije koji je besplatan za sve. Želja mi je pokrenuti live besplatnu komunikaciju s ljudima u kojoj ću i odgovarati na njihova pitanja. Za to moram doseći 1000 pretplatnika, a svakom pretplatniku šaljem moju knjigu "Uzmite sudbinu u svoje ruke" u PDF formatu na e-mail. Uvela još jedan telefonski broj za pitanja i konzultacije kojemu je tarifa 50% niža od dosadašnje.-tumači astrologinja govoreći kako će putem svih dostupnih kanala nastojati pomagati svima kojima je njezina pomoć potrebna.

