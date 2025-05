Ana o velikim životnim promjenama: 'Idem u Ameriku, radit ću kao spasioc'

Ana Kolinger, bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' svoje će kulinarske talente pokazati u 'Večeri za 5'. Već u prvom tjednu, od ponedjeljka, 5. svibnja na kuhanje će se baciti Sarah, Ana, Glorija, Mia i Maida, dok će u drugom tjednu, od 12. svibnja svoje delicije prezentirati Nina, Milica, Selma, Valentina i Vanja. U intervjuu za RTL.hr otkrila je što očekuje od showa, ali i kako joj se život u potpunosti promijenio nakon 'Gospodina Savršenog'.

"Moj život je toliko dinamičan da mi se u tjedan dana promijeni toliko toga. Počela sam trenirati pole dance, po novom sam dijelom modeling agencije, idem u Ameriku. Tu sam odluku donijela nakon showa. Jako mi je dinamično, letim na sve strane i upravo sam danas položila za spasioca", kazala je Ana. Odlazak u Ameriku za nju je nova avantura. "Idem na Work&Travel. Radit ću kao spasioc u jednom vodenom parku. U show sam se prijavila zbog novog iskustva, da malo izađem iz svoje sigurne zone. Zašto bih stala na tome? S obzirom na to da sam posljednja godina na fakultetu, sad mi je posljednja prilika da odem na takvo nešto", kaže Ana. Govori i o tome kako se promijenila kao osoba: "Prije showa nisam bila ovoliko spontana, ali ušla sam baš zbog toga da imam novo iskustvo, da malo izađem iz svoje sigurne zone. Jedanput kad to napraviš, očito ideš samo dalje. Gledala sam što bi moglo biti dovoljno zanimljivo nakon takvog neponovljivog iskustva i Amerika mi se učinila kao odlična ideja."

Ana je ostala u kontaktu s djevojkama iz showa. "Nakon showa sam ostala u kontaktu sa svim djevojkama s kojima sam se i tamo družila. Najbliža sam si s Majom G. iz Slovenije, imam tamo i svoju sobu kad dođem kod nje. Jako sam si dobra i s Majdi i s Ninom, Svannah, s Glorijom se čujem, s Laurom, Vanjom...", otkriva. O svom ljubavnom životu iskreno kaže: "Mislim da bi moj ljubavni život mogao biti show sam za sebe. Uvijek zabavljam svoje prijatelje i rekli su mi da moram imati svoju verziju 'Gospodina Savršenog'. Često idem na spojeve, ali nakon showa sam dobro upoznala sebe i postavila sam ljestvicu malo više. Imam ozbiljnija očekivanja od potencijalnog partnera."

Ana Kolinger postala je poznata široj javnosti kao jedna od najzapaženijih kandidatkinja u reality showu "Gospodin Savršeni". Tijekom showa istaknula se autentičnošću i iskrenim emocijama, a gledatelji su je često smatrali jednom od favoritkinja. Iako je došla gotovo do samog kraja, u finalu je Šime Elez odabrao Vanju, dok je Ana napustila show na posljednjoj ceremoniji ruža. Ana je otvoreno govorila o svom iskustvu u showu. Priznala je da joj je odlazak bio vrlo težak: "Iskreno, jako mi je teško to sve palo, bila sam jako tužna. Baš sam se jako zbližila s curama i, naravno, svidio mi se Šime, malo sam se zaljubila, tako da mi je bilo jako teško i emotivno, bilo je puno suza. Nekako sam mislila da bi možda Šime i ja mogli završiti zajedno, ali nije bilo suđeno". Dodala je da joj je boravak na Rodosu bio prekrasno iskustvo, ali da je shvatila kako njezina priča sa Šimom nema budućnost: "Zaljubila sam se u njega, mislim da mu namjere nisu bile iskrene. To je bilo moje vrijeme za ići kući".

Sudjelovanje u "Gospodinu Savršenom" donijelo joj je i neočekivanu popularnost. "Da, prepoznaju me ljudi i još se nisam naviknula na to. Najviše se iznenađuju moji prijatelji, njima je to najzabavnije", izjavila je Ana, ističući kako joj je život nakon showa postao puno dinamičniji. Iskustvo u showu utjecalo je i na njezin pogled na ljubavne odnose: "Naučila sam da moram stati na kočnicu, dati si vremena i prvo poraditi na sebi. Trenutno sam single, mislim da ništa od mog 'gospodina savršenog'. Šimu sam zaboravila, bilo je malo teže, ali prošlo je. Sad sam malo opreznija pri ulasku u neke odnose, puno toga sam naučila u showu i nekako stajem na kočnicu kad su u pitanju neki novi odnosi".

