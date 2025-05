Sudjelovao je u prvom BB-u: Tulumarenje je zamijenio obiteljskim životom, a ovako danas izgleda

Alen Macinić, poznat kao Svizac, stekao je popularnost sudjelovanjem u pet reality emisija, uključujući prvu sezonu "Big Brothera" i "Farmu". Ostao je upamćen kao omiljeni kandidat među gledateljima. Nakon sudjelovanja u prvom hrvatskom "Big Brotheru" 2004. godine, Macinićev život doživio je preokret. Postao je uspješan poduzetnik, a 2016. godine oženio se svojom dugogodišnjom partnericom, produkt dizajnericom Livijom Filipčić. Nedavno su na Valentinovo dobili drugo dijete, kćerkicu Li.

Popularni Svizac, kako su ga odmilja zvali njegovi kolege i prijatelji, danas živi potpuno drugačijim, mirnijim životom, a obiteljsko gnijezdo izgradio je usred šume u blizini Poreča, a kada je otkrio da očekuje drugo dijete ispričao je kako put do začeća drugog djeteta nije bio lagan. - Dugo smo željeli da Vin postane stariji brat, a mi mama i tata po drugi put, i evo nakon toliko godina napokon smo uspjeli, o čemu moja Livija piše na svom blogu. Naša priča - kako smo uspjeli začeti prirodnim putem - otkrio je Alen nedavno u jednom intervju.

On i supruga prošlo su ljeta proslavili osmu godišnjicu braka, a bio je to idealan trenutak da mu priopći sretnu vijest. Pored neizmjerne sreće uslijedilo je i veliko iznenađenje, s obzirom na to da je Livija godinama vodila bitku s manjkom hormona progesterona zbog čega nije mogla zatrudnjeti, a uz to je imala i miome na maternici. O svemu tome Livija je pisala na svom blogu i u tri nastavka podijelila je svoju priču s čitateljima.

Osim što slobodno vrijeme provodi u društvu obitelji, Alen vodi brigu o vlastitom zdravlju tako što tri do četiri puta tjedno posjećuje teretanu te pazi na ishranu. Slava od Big Brothera još nije izblijedila, pa mu i dandanas ljudi prilaze na ulici i traže fotografiju, a dio njih želi upoznati i njegovog sina. Naime, Vin je isti otac, kako po fizičkom izgledu, tako i po smislu za humor, a cijela obitelj sada uživa u prvim danima s novom članicom obitelji.

