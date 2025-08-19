Ana iz 'Gospodina Savršenog' o poslu u Americi koji nije ispunio očekivanja: Bilo je više suza nego smijeh

Anu Kolinger gledatelji su upoznali u RTL-ovom showu "Gospodin Savršeni" otišla je u SAD gdje se uključila u program Work and Travel. Sada je na Instagramu podijelila s pratiteljima dojmove i ispričala kako nije baš sve onako kako je zamišljala. - Ovaj mjesec je imao više turbulencija od 12 satnog leta do Amerike - od naglih promjena vremena do još gorih promjena raspoloženja. Možda na slikama ne izgleda tako, ali definitivno je bilo više suza nego smijeha. Slapove Niagare još nisam imala priliku posjetiti, ali ako se ova količina kiše i suza nastavi, ne moram ni ići tamo… - napisala je i dodala: - No, nije sve tako crno - zahvalna sam na svim izazovima koje mi je svemir priredio jer sam nakon ovog iskustva 100% sigurna da bi se snašla čak i da završim na pustom otoku. Zahvalna sam i na nekolicini divnih ljudi koji su mi uljepšali život u ovoj pri...dini - you know who you are. Ranije je u razgovoru za Net.hr otkrila kako je razočarana programa i mjestom u kojem je smještena jer je udaljeno od svih bitnih sadržaja.

- Agencija na koju sam izdvojila popriličnu svotu novca predstavila je posao spasioca kao najbolji ikad, ali realnost je sasvim drugačija. Vodeni park u kojem ja radim nema čistačice te spasioci moraju raditi apsolutno sve - od rada na bazenu, nošenja smeća do čišćenja toaleta, što nije u našem opisu posla. Nadalje, ono o čemu nitko javno ne priča je to da jako puno internacionalnih studenata odlazi u food bank (besplatna hrana za socijalne slučajeve) po hranu jer je hrana skupa, a teško je pronaći drugi posao i uštedjeti nešto novaca - ispričala je Ana. Dodala bi sada mogla raditi samo noćne smjene jer je jedino tada slobodna, a noćni rad im nije dozvoljen.

- Nitko te ne želi zaposliti na par sati ujutro prije početka smjene na bazenu, tako da neki odluče uzeti rizik i raditi noćne smjene bez prijave drugog posla. Vjerujem da mi program ne bi bio ovako loše iskustvo da živim u većem gradu i radim neki drugi posao, ali iz svake situacije pokušavam izvući najbolje tako da sam se i ovdje snašla. No, jednostavno sam platila previše za cijeli taj program tako da mi je teško biti zadovoljna s time - ispričala je.