Američka zvijezda TikToka otpjevao Severinin hit i oduševio pratitelje: 'Najteža do sada'

SPEKTAKL U NOVOM SADU

Eric Prydz predvodi moćni program Exitove Dance Arene kakva dosad nije viđena!

Upravo je on na čelu megajake liste imena koja će zauzeti Dance Arenu, a čine je najveće internacionalne zvijezde elektronske muzike Amelie Lens, Indira Paganotto, Nina Kraviz, Keinemusik, Michael Bibi, Hot Since 82, CamelPhat, Mind Against, Agents Of Time live, Gioli & Assia live, Ben Böhmer live, Vintage Culture, Layla Benitez, te vodeći domaći izvođači među kojima su Marko Nastić, koji ove godine obilježava 25 godina rada