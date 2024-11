Američka glumica bila je zvijezda hit-serije, a danas se bori protiv opake bolesti i inspirira brojne žene

Poznata američka glumica Christina Applegate jučer je proslavila 53. rođendan. Christina je prešla impresivan put od dječje zvijezde i nezaboravne Kelly Bundy u "Bračnim vodama" do priznate glumice. Danas se hrabro nosi s multiplom sklerozom, nastavljajući inspirirati milijune kroz svoju otvorenost o životu s ovom teškom bolešću i aktivizam na društvenim mrežama.

Već s tri mjeseca pojavila se u reklami za Playtex bočice, a televizijski debi ostvarila je u sapunici "Days of Our Lives". No, životni preokret dogodio se 1987. godine kada je, sa samo 15 godina, dobila ulogu Kelly Bundy u sitcomu "Bračne vode". "Ta uloga potpuno mi je promijenila život," izjavila je Applegate u jednom intervjuu. "Preko noći sam postala poznata, a Kelly je postala dio popularne kulture." Serija je postala kultni hit i prikazivala se punih 11 sezona, lansirajući Applegate u zvjezdane visine.

Nakon "Bračnih voda", Applegate je uspješno izbjegla zamku tipiziranja i izgradila raznovrsnu karijeru. Glumila je u brojnim hit filmovima poput "Anchorman: The Legend of Ron Burgundy" i "Bad Moms", te osvojila Emmy nagradu za gostujuću ulogu u seriji "Prijatelji". "Uloga Amy, Rachel-ine sestre u 'Prijateljima', bila je posebno zabavna," prisjetila se. "Energija na setu bila je nevjerojatna."

Posebno se istaknula u seriji "Dead to Me", za koju je dobila nekoliko prestižnih nominacija. Njezina izvedba u ovoj mračnoj komediji donijela joj je nominacije za Emmy i Zlatni globus. "Ova uloga bila je jedan od najvećih izazova u mojoj karijeri," priznala je, "ali i jedno od najispunjavajućih iskustava."

U kolovozu 2021. godine, Applegate je objavila da boluje od multiple skleroze, kronične bolesti središnjeg živčanog sustava koja utječe na mozak i kralježničnu moždinu. "Dijagnoza je bila šokantna," izjavila je, "ali odlučila sam se suočiti s njom otvoreno i iskreno." Bolest je značajno utjecala na njezin život i karijeru, uzrokujući intenzivnu bol u nogama i rukama, poteškoće s ravnotežom i hodanjem, te probleme s držanjem predmeta. Snimke su pokazale 30 lezija na njezinom mozgu.

U nedavnim intervjuima i svom podcastu "MeSsy", Applegate je otvoreno progovorila o svojim svakodnevnim borbama. "Ležim u krevetu i vrištim od bolova," priznala je, opisujući kako čak i najjednostavniji zadaci postaju nepremostivi izazovi. "Ponekad ne mogu ni mobitel držati u rukama, ali odbijam dopustiti da me bolest definira," naglasila je u jednom od emotivnih intervjua.

Zbog progresivne prirode bolesti, Applegate je najavila da vjerojatno više neće glumiti pred kamerama. "To je teška odluka, ali moram biti realna prema svojim mogućnostima," izjavila je. Njezin posljednji nastup bio je u seriji "Dead to Me", tijekom čijeg je snimanja već bila dijagnosticirana s MS-om. Unatoč tome, ostaje aktivna kroz druge medije, posebno kroz svoj podcast gdje dijeli iskustva s drugim osobama koje se bore s istom bolešću.

GALERIJA: Ovako je prošla prva emisija uživo! Lorenza Puhar i David Baškarad napustili su 'Superstar'