Tereza Kesovija podijelila fotku iz djetinjstva pa pitala pratitelje: 'Da vas vidim, koja sam ja?

Diva hrvatske glazbene scene, Tereza Kesovija, u posljednje je vrijeme aktivna na društvenim mrežama gdje objavljuje aktualnosti, ali se i prisjeća nekih prošlih vremena. Tako je sada oduševila svoje pratitelje objavivši crno-bijelu fotografiju iz svog djetinjstva. Na fotografiji snimljenoj u Terezinom rodnom Dubrovniku vidimo pjevačicu u društvu njenih prijateljica. Kesovija se odlučila malo poigrati s pratiteljima koje je zatražila da je pronađu na slici.

- Da vas vidim na djelu. Koja sam ja... - napisala je Tereza u opisu objave i priložila emotikon srca. Uslijedilo je mnoštvo komentara: - "Lako.. Druga s lijeve strane. Osmijeh", "Druga s lijeve strane, Konavočica moaaaala ❤️ naša ljepotica", "Druga sa lijeva, uvijek lijepa naša Tere", "Mladosti,moja lijepa radosti...", "Divna" - a oglasio se i glazbenik Jacques Houdek koji je kolegici odgovorio: - To je bar lako! Druga s lijeve strane. Ljepotica naša! - i skupio mnoštvo oznaka 'Sviđa mi se'. Prepoznati Terezu iz mladosti možete i vi na poveznici ispod.

Inače, Terezino djetinjstvo bilo je obilježeno velikom tragedijom. Već je kao beba stara samo nekoliko dana doživjela veliku tragediju - gubitak majke. - Nesretnica sa mnom nije doživjela tu radost kao s mojim bratom znajući da je teško bolesna. Umrla je dva dana nakon što me rodila. Imala sam osjećaj grižnje savjesti, kao da sam ja kriva zato što je ona umrla. Proganjala me ta priča. Iz najranijeg djetinjstva sjećam se da me moj pape vodio na seosko groblje u Lovorno na gornjoj strani konavoskog polja. Tamo su bile četiri ploče zajedničke grobnice, pravilna oblika, vrlo stare. Nad jednom od tih ploča moj otac je kleknuo i suze su mu kapale na kamen. Gledala sam u čudu svog snažnog oca, nikada ga nisam vidjela takvog. I sama sam počela plakati ne znajući zbog čega, nisam znala ni zašto on plače. Tada mi je rekao da tu leži moja majka, njegova velika ljubav. A tko je onda ona žena doma? Za nju sam kasnije doznala da je moja pomajka - ispričala je pjevačica svojedobno u intervjuu za Večernji list.

Nakon smrti biološke majke, Terezin otac Antun oženio se Jele, ženom koja nije mogla imati vlastitu djecu, ali je Terezu i njezina brata Peru prihvatila kao svoje. Jele je postala njihova pomajka i pružila im svu majčinsku ljubav koju je imala. Za Terezu i Peru, ona je jednostavno bila "mama".

Rano djetinjstvo i obiteljski odnosi značajno su utjecali na Terezinu karijeru i umjetnički izričaj. Emotivnost koju je razvila kroz životne okolnosti kasnije se očitovala u njezinom jedinstvenom interpretativnom stilu i sposobnosti da svojim glasom prenese najdublje emocije.

Podsjetimo, Tereza je nedavno proslavila svoj 86. rođendan, no ne u priželjkivanom okruženju. Naime, Dubrovčanka je završila u bolnici, a putem telefonskog razgovora otkrila je što joj se dogodilo. - Ja sam u bolnici. Žao mi je, nisam u stanju vam objašnjavati što mi se dogodilo. Pala sam, jako sam se udarila - kazala je ikona domaće glazbe za Net.hr.

Dodala je i da je trenutačno nije briga gdje se nalazi, kao i da o rođendanima i slavlju ne razmišlja: - Tako mi je svejedno gdje sam. Danas jesam, sutra nisam. Majku nisam ni upoznala, rodila me i brzo umrla. Meni je slavljenje rođendana smiješno - rekla je za kraj razgovora Kesovija. No, svi koji ju poznaju znaju kako će se velika diva domaće glazbene scene brzo oporaviti i ponovno vratiti koncertima koje njezina publika uvijek željno isčekuje.

U posljednje vrijeme sve su učestaliji novinski napisi o Terezinom zdravstvenom stanju, a mnoge je šokirala priznavši da je nedavno doživjela infarkt. - Bilo je to krajem kolovoza. Da sam došla pola sata kasnije, ne bih bila živa. Sad opet radim - rekla je Tereza sredinom rujna medijima.

