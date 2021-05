Alka iznenadila pričom: Sa šest godina dovela sam mami nepoznatog muškarca i rekla da je on Isus

Pjevačica Alka Vuica bila je gošća u novoj RTL-ovoj emisiji "Ma lažeš" u kojoj gosti pričaju priče i anegdote iz svog života, a onda gosti iz suprotne ekipe moraju pogoditi govorili ta osoba istinu ili laže. Alka je ovaj put ispričala jednu situaciju u kojoj se našla kada je imala svega šest godina, a priča zvuči poput kakvog filmskog scenarija zbog čega tim glumca Jana Kerekeša nije mogao povjerovati u istinitost priče.

- Kad sam imala šest godina, kući sam dovela autostopera i rekla mami: 'Ovo je Isus Krist'. Upoznala sam ga u dvorištu ispred moje kuće i odvela sam ga mami i kasnije smo otkrili da je on autostoper. Bio je hipi, a ja sam imala šest godina, to su bile šezdesete. Imao je bradu, dugu kosu i sličio mi je na Isusa Krista - ispričala je Alka i dodala kako je to bio Amerikanac. Jana i ostale goste zanimali su i drugi detalji ove priče i bilo im je sumnjivo da je Alka stranca upoznala u svom dvorištu.

- On je mene našao u dvorištu ispred kuće i nešto me pitao. Ja sam ga primila za ruku i odvela sam ga mami u stan, a on je kasnije kod nas ostao i spavati i na kraju je s mojim roditeljima i susjedima izašao vani i proveseli se s njima i sljedeći dan je nastavio svoje putovanje - ispričala je Alka. Jan je presudio kako je ova priča laž, ali nije bio u pravu jer ova neobična situacija se Alki zbilja dogodila.

