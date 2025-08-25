Alina iz 'Života na vagi' pomiče granice ovo ljeto: Moje tijelo definitivno nije ni blizu naslovnice časopisa

Nakon velike transformacije i pobjede u showu "Život na vagi" Alina Pantseyeva je nastavila pomicati granice. Nedavno se pohvalila fotografijama s plaže i pozirala je u kupaćem kostimu te dobila brojne komplimente za svoj izgled. Svojim pratiteljima je otkrila i kako je savladala strah ronjenja i sada uživa u tome. - Sada sam na moru naučila roniti i to je za mene veliki napredak, jer to nisam mogla čak ni u bazenu, imala sam neku blokadu, ali sam se u moru, uz pomoć svog supruga, konačno odvažila zaroniti. Htjela sam vidjeti ribe izbliza, pa je znatiželja pobijedila. Doživljaj je bio nevjerojatan – kao iz bajke! - ispričala je Alina u razgovoru za RTL i dodala:

- Općenito mi najviše pomaže suprug: pazi na mene dok plivam, uvijek me prati, podržava kad pokušavam naučiti nešto novo i objašnjava mi kako se to izvodi. Bez njega teško da bih se odvažila na plivanje i ronjenje. Rekla je kako sada ima puno više samopouzdanja, ali još uvijek radi na tome i sada se manje brine i vše uživa. - Moje tijelo definitivno nije ni blizu naslovnice časopisa, ali s obzirom na to da sam pretila cijeli život, još od samog djetinjstva, možete razumjeti kroz što je to tijelo prošlo, kako se oblikovalo i kako funkcionira tako da nisam ni sanjala da ću nakon gubitka toliko kilograma imati barem ovakvo tijelo – po meni je to najbolji mogući rezultat s obzirom na početno stanje. Želim se svom tijelu zahvaliti, zato i dalje pazim na prehranu i učim o svome tijelu – to ću morati raditi cijeli život. Naravno, imam "cheat dayeve", ali se nakon toga vraćam u kontroliranu prehranu - poručuje Alina.

Nakon showa njezina prehrana se znatno promijenila pa je tako i tijekom godišnjeg odmora pazila da joj obroci budu zdravi i balansirani, a na plažu je umjesto nezdravih grickalica nosila bademe. U osmoj sezoni showa "Život na vagi" Alina Pantseyeva ostvarila je povijesni uspjeh kao prva žena koja je pobijedila u ovom RTL-ovom showu te je izgubila nevjerojatnih 71,7 kilograma. U show je ušla s 145,3 kilograma, a na kraju je imala 73,6 kilograma.