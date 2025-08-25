Naši Portali
FOTO Naomi Campbell oduševila linijom u bikiniju, posebnu pozornost privukli njezini trbušnjaci

Naomi Campbell
Foto: IPA/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
25.08.2025.
u 15:08

Pozirala je u crnom bikiniju koji je istaknuo njezine trbušne mišiće i vitku figuru, a izmjenjivala je i nekoliko drugih ljetnih kombinacija - među njima i žuti set s volanima te ružičasti kupaći kostim brenda Nou Nou London dok je šetala luksuznim imanjem.

Inače, model oduševljava svojom linijom, a nedavno je otkrila i dio svoje fitness rutine kojom održava formu. Na Instagramu je podijelila video u kojem vježba Reformer Pilates odjevena u EMS odijelo (Electric Muscle Stimulation), koje putem niskofrekventnih električnih impulsa potiče mišiće na intenzivnije kontrakcije. Osim toga, često objavljuje isječke sa satova joge i drugih treninga koje pohađa u teretanama diljem svijeta.

Prošlog tjedna je ponovno potaknula nagađanja o svom odnosu s filmskim producentom Mohammedom al-Turkijem, s kojim je provela dio ljeta u Španjolskoj. Fanovi već dugo priželjkuju da postanu par, no Naomi je u srpnju, povodom njegova 40. rođendana, jasno istaknula da je Mohammed njezina "odabrana obitelj" te da njihovo prijateljstvo i povezanost smatra neprocjenjivima.
"Ponosna sam na sve što si postigao i što te tek čeka. Najviše od svega, zahvalna sam što te imam u životu", napisala je Naomi u emotivnoj objavi, dodavši kako s veseljem čeka njegovu novu životnu etapu.

Rekorder u 'Životu na vagi' izgubio je gotovo 90 kg, a danas više ovako ne izgleda
Naomi Campbell
1/29
Ključne riječi
Reformer pilates crna pantera Naomi Campbel showbiz

