Alen Vitasović predstavio novi spot u kojem glumi i njegova supruga Eleonora

Legendarni istarski pjevač Alen Vitasović pod okriljem Dancing Beara objavio je novi singl "On Ni Doša" kojeg je premijerno izveo na popularnom festivalu Melodije Istre i Kvarnera, oduševljavajući publiku te obilježavajući službeni početak ljeta u jednom od najljepših dijelova Lijepe Naše te njegovom rodnom kraju.



"On Ni Doša" modernog je i plesnog karaktera s etno prizvukom koji se idealno slaže s Alenovim jedinstvenim vokalom te prekrasnom, pomalo melankoličnom pričom o ostavljenoj djevojci, koja dira slušatelje ravno u dušu. Prvi dio pjesme u pop duhu poziva na ples, dok u drugom dijelu gajde svojim unikatnim zvukom označavaju prelazak u brži ritam, mijenjajući ton pjesme u moćni rock duh koji u potpunosti raspameti publiku.



"'On Ni Doša' pjesma je koju izvodim na ovogodišnjem festivalu Melodije Istre i Kvarnera. Govori o djevojci koju sam napustio. Obožavam ovu pjesmu, jedna mi je od najdražih do sad, a već trideset godina sam na sceni. Veoma je moderno aranžirana te producirana", o novom singlu izjavio je Alen.

Iza teksta pjesme stoji Ljubica Bestulić-Stanković, dok su je Robert Pilepić i njegova kćer Lara Pilepić uglazbili. Aranžman je uz Alenove sugestije priredio Matej Zec, koji potpisuje i produkciju. Uz izvanredne prateće vokale Natašu i Marinu, pjesma dobiva dodatnu dubinu i slojevitost, ali i dozu svečanosti.



Spot pjesme sniman je u Puli, u uvali Valelunga, a u njemu je po prvi put u glumačke vode zaplovila i Alenova supruga Eleonora. Alen je prije nekoliko dana na Facebooku objavio i koliko je oduševljen njenim glumačkim angažmanom.

- Probudila se u 5.30h. Otišla čistiti i prodavati ribu. Očistila jedan apartman. Istuširala se. Uzela svoje auto,stavila moju garderobu,brdo stvari u haubu,i svoje dvi kotule. Došla na vrime da snimimo spot video novi. Glumila 6 sati u spotu vrhunski,prvi put ispred kamere. Vrh. Sad čisti mesnice. A lipa je. Zašto to dela?, napisao je Alen.

Video je napravila već uhodana pulska ekipa NuNu Production koja stoji iza spotova ostalih Alenovih noviteta te redovito vjerno prenosi atmosferu, priču i motive iz pjesme u vizualnom obliku.

Festival je započeo 19. lipnja u prekrasnoj Opatiji, koja je zajedno s Kastvom domaćin festivala. Domaćinstvo 20. lipnja preuzima Rijeka, dok će se na kalendarski prvi dan ljeta, 21. lipnja, Melodije Istre i Kvarnera po prvi put u svojoj bogatoj festivalskoj povijesti održati u Barbanu, zajedničkom domaćinu festivala s općinama Svetvinčenat, Marčana i Ližnjan. Kako bi se pripremili za veliko finale, Melodije Istre i Kvarnera odmaraju na Dan antifašističke borbe, a 23. lipnja će se u Krku održati generalna proba za krunu festivala - spektakularno finale - koje se odvija 24. lipnja na Trgu glagoljaša u Krku.