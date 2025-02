Aleksandar Stanković o temi o kojoj se malo priča: To je ozbiljna bolest, ali nitko to nije nikad rekao za očeve

Aleksandar Stanković gostovao je u podcastu Lood te je između ostalog govorio i o temi postporođajne depresije kod očeva te je podijelio svoje iskustvo, a u video isječku objavljenom na Instagramu u opisu je pisalo: “Zašto nitko ne priča o ovome?”. Cijeli podcast sa Stankovićem kao gostom će biti objavljen 13. veljače.

- Gle, ja ne želim ići na drugo dijete. Ne želim iskusiti ono što sam iskusio kad nam se rodilo prvo. Svaki četvrti tata doživi stanje postporođajne depresije, a da to ti ne zna. Nitko to ne komunicira. Znamo za mame. To je ozbiljna bolest, ali nitko to nije nikad rekao za očeve i onda sam kopao jer sam imao grižnju savjest. Zašto ja nisam svoje dijete mogao vidjeti u trenutku kad mi je bilo najgore, a strašno sam je volio i želio. Možda bi mi bilo lakše da sam u tom trenutku to već znao. Dakle i mi očevi smo skloni, ne u tolikoj mjeri i ne tako intenzivno kao majke, ali doživljavamo i postporođajnu depresiju”, ispričao je Aleksandar Stanković. U prošloj emisiji "Nedjeljom u 2" koju uređuje i vodi tema mu je bila "Tate" i gost emisije bio je strip-autor Dalibor Talajić koji se već godinama bori za zdravlje svog sina s poremećajem iz spektra autizma.

- Medijska slika o tatama pomalo je jednostrana. Često nas se promatra kroz slučajeve nasilnih očeva i kroz neplaćene alimentacije, a većina očeva ne spada u te kategorije - rekao je Stanković na početku razgovora sa svojim gostom. - Logično je da je to tako, iz razloga što smo mi fizički poprilično nadmoćni nad suprotnim spolom. I onda kad se desi neki incident, on je stvarno ozbiljan. Međutim, sami ste lijepo rekli, to su zapravo rijetki slučajevi, iako je i jedan previše, da se razumijemo. Ja ne spadam u takve, ali tate su uglavnom tihi. Ja neću nikad zaboraviti svog oca koji nikad za živu glavu o svojim problemima ne bi govorio. Pravi muškarac šuti i trpi sve to skupa, ali s druge strane, on je imao nadimak "gospođa tata" jer kako je mama putovala, dugo je bila odsutna, on je apsolutno sve oko mene radio. Nikad nije ništa bilo problem. I uglavnom tate jesu takvi - objasnio je Talajić.