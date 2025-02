Preminuo gitarist grupe Opća opasnost: 'S velikom tugom i boli javljamo da nas je napustio naš Žiža'

Slaven Živanović - Žiža, gitarist grupe Opća opasnost je preminuo. Tužnu vijest objavili su na Facebooku članovi benda. - S velikom tugom i boli javljamo da nas je napustio naš Žiža - stoji u objavi. Imao je 52 godine. Županjski rock sastav Opća opasnost nije samo još jedan bend na hrvatskoj glazbenoj sceni. Njihova priča počinje 1992. godine, usred Domovinskog rata, kada su mladi hrvatski branitelji odlučili svoje ratno iskustvo pretočiti u glazbu koja će obilježiti generacije. Povodom Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje 2024. godine odlučili su progovoriti o svojim traumatičnim iskustvima iz tog doba.

Pero Galić, Slaven Živanović Žiža i ostali članovi benda bili su tek mladići kada ih je zatekao rat. - Ja sam imao 18 godina, 15.05. sam maturirao, dva tjedna kasnije sam već bio u uniformi - prisjetio se Žiža u razgovoru za In Magazin. Branimir Jovanovac Bani imao je samo 16 i pol godina kada je rat došao u njegov grad, dok je Vlado Soljačić Sojka s nepunih 20 godina bio ranjen kao pripadnik specijalne postrojbe policije.

- Ranjavanje se dogodilo na Velebitu, baza se zvala Ivine vodice, minobacački napad, 11.9.1993. U trenutku kad sam ranjen cijeli život mi je u milisekundi prošao pred očima, valjda od prvog dana svjesnosti do tog trenutka - izjavio je tada Sojka i dodao: - Naravno kad s 19 godina dođeš u vojsku da ti se sve promijeni tad kad trebaš živjeti punim plućima ti si u rovu - osvrnuo se na svoju mladost.

Ipak, Žiža je preživio ono najgore: - Najteži trenutak mi je kad sam nosio mrtvog prijatelja i ne bih o tim stvarima previše… - kratak je bio Živanović, a Galić dodao: - Sigurno su ostali tragovi i rane negdje u duši, glavi, sjećanjima, ali ne razmišljam o tome više, to je prošlo - kazao je frontmen benda. Bani se prisjetio i svojih roditelja te priznao kako je njegovoj majci posebno teško padali dani njegove odsutnosti: - Mama je uvijek plakala - izjavio je.

Nakon rata, bend je nastavio stvarati glazbu, polako gradeći svoj put na hrvatskoj rock sceni. Pjesma "Vrijeme za grom" postala je simbol otpora, a za spot su angažirani pravi branitelji. - Mi smo napravili pjesmu 'Vrijeme za grom' i stojimo i dalje iza nje - ističu članovi benda.

O svojem sudjelovanju u Domovinskom ratu kao bend nikad nisu javno govorili sve do prošle godine. - Nismo nikad sjeli za stol i rekli ajmo mi od toga napraviti neku priču... nismo to htjeli naplatiti nikad, to bi mi bilo jadno, degutantno -, objašnjava njihov tekstopisac Mario Vestić.

Danas, nakon više od 30 godina postojanja, Opća opasnost ostaje jedan od najcjenjenijih hrvatskih rock bendova. U svojem rodnom gradu su ostali, rat ostavili iza sebe i nastavljaju živjeti svoj rock and roll san. - Najveća glupost koju je čovjek mogao izmisliti, to je za mene rat - zaključuje Sojka, dok bend nastavlja svirati za nove generacije koje njihovu glazbu otkrivaju kroz potpuno drugačiju prizmu.