Albina Grčić svoj je život odlučila posvetiti vjeri: 'Otkad sam se bliže upoznala s Isusom'

Naša pjevačica Albina Grčić 2021. godine je predstavljala Hrvatsku na Euroviziji s pjesmom "Tick-Tock", a posljednjih mjeseci povukla se iz javnog života. Svoj život i karijeru posvetila je vjeri i postala članica vokalno-instrumentalnog sastava VIS Veritas Eterna, pridruživši se zajednici mladih glazbenika posvećenih izvođenju sakralne glazbe. U suradnji s VIS Veritas Eternom i bendom ADEO Albina je snimila pjesmu "Dođite k meni", inspiriranu odlomkom iz Evanđelja po Mateju.

Prošle nedjelje sudjelovala je na humanitarnom koncertu održanom u splitskom klubu Porat, organiziranom za obnovu dominikanskog samostana Sv. Križa u Arbaniji na Čiovu. Koncert je okupio više od 600 ljudi, a uz Albinu, nastupili su i Ivana Husar Mlinac, Marija Husar Rimac, Sestre Palić, fra Marin Karačić, Mate Grgat, Stjepo Gleđ Markos i VIS Veritas Eterna. ''Vjera i odnos s Bogom su najvažniji aspekt mog života. Otkad sam se bliže upoznala s Isusom, odlučila sam sve što imam posvetiti Njemu, uključujući i talent koji mi je dan'', rekla je Albina za Slobodnu Dalmaciju.

U siječnju ove godine o vjeri je progovorila i za IN magazin nakon duhovnog koncerta u Splitu. ''Ja sam iskreno u crkvi od malih nogu, jednostavno sam tako odrasla i to su vrijednosti koje ja njegujem u svom životu i za mene je vjera bitan aspekt moga života. Dugo sam pjevala u bendu u crkvi, a sad sam se odlučila priključiti Vis Veritasu, oni djeluju na području Splita glazbeno i duhovno i karitativno, prava mala zajednica predivnih mladih ljudi i drago mi je da taj talent koji mi je Bog dao mogu iskoristiti za nešto lijepo'', rekla je tada Albina.

Osim Albine, svom prijatelju i kolegi Hržici, na pozornici se pridružila i pjevačica Nina Badrić koja je kao gošća iznenađenja otpjevala "Dubine" i "Naš Bog je velik". "Zato što nismo mi tu zbog nas, u prvom planu je Isus, ovo je večer slavljenja. Tu su svi ljudi ja sam sigurna došli sa svojim potrebama kao i ja. Svatko od nas ima svoje potrebe i kako se kaže - Bogu je sve moguće, i kad slomljen čovjek dođe tu ozdravi i negdje dobije nadu", kazala je Badrić. Za Ninu i Alana vjera je, kažu, pokretač svega. 'Čini se kako će Alanovi sinovi Leon i David slijediti očev glazbeni put. S gitarama u rukama bili su dio ove nezaboravne večeri.

''Oni su raspjevani od jutra, od 7 ujutro, oni su nas probudili. U akciji su ovdje su sa svojim gitarama u majicama srce Isusovo i čekaju koncert. Što je rekao jedan moj prijatelj njima je to već tako normalno i prirodno i ja sam zaista sretan i ponosan da oni žive ovo što živim i ja'', govori Alan. Za mnoge vjernike bila je ovo prilika za duhovnu obnovu kroz glazbu i molitvu.

''To je zapravo i jedna nadnaravna stvarnost jer kada ulazimo u to slavljenje u pjesmu kroz molitvu onako u duhu kako mi to kažemo, onda se to osjeća i srce se oslobađa za ljubav. Ljudi svi ovdje pjevaju, ovdje nitko ne sjedi ljudi su na nogama i ljudi slave Boga, a bend je ovdje i ja da ih uvedemo i da damo samo prve taktove'', kaže Alan Hržica.

