Albina Grčić sasvim iskreno: 'Danas znam koliko se žrtve, znoja i truda krije iza te savršene slike'

Nakon uzbudljiva dva mjeseca splitska pjevačica Albina Grčić (23) plesne cipelice 'objesila je o klin', barem što se tiče sudjelovanja u 'Plesu sa zvijezdama' na Novoj TV u kojem je sa svojim plesnim partnerom Marijom Ožboltom iz nedjelje u nedjelju gledatelje oduševljavala novim koreografijama. Albina je protekle nedjelje napustila show, a nakon što su joj se slegli dojmovi naša bivša eurovizijska predstavnica otkrila nam je što se događalo iza kulisa showa, priznala i što misli o pjesmi 'Guilty Pleasure' s kojom će nas Mia Dimšić idući tjedan predstavljati na Euroviziji u Torinu, ali i najavila svoj prvi samostalni koncert.

Naporan period

- Oduvijek sam pratila show “Ples sa zvijezdama” i maštala da ću jednog dana dobiti priliku sudjelovati, i evo to se i dogodilo. Moram priznati da su me kao dijete najviše privlačile te prekrasne haljine i kako je sve to skupa izgledalo, ali sada kada sam prošla kroz cijelo iskustvo znam koliko se žrtve, znoja i truda krije iza te savršene slike - započela je iskreno Splićanka i dodala da je cijelo iskustvo sudjelovanja u ovakvom televizijskom projektu za nju bilo jako intenzivno i naporno, kako fizički, tako i psihički.

- Svaki dan u dvorani sa svojim mentorom, nekad čak i više puta na dan, ovisi o zahtjevnosti plesa. Kad pogledam unatrag, ne bunim se, naučila sam biti disciplinirana, navikla sam se na jedan takav tempo i sigurno će mi značiti za buduće projekte - kaže Albina. Svoje kolege i dalje će nastaviti pratiti u njihovim plesnim avanturama, a svoje favorite za finale za sada još ne želi otkrivati. - Imam neke ljude koji su mi posebno dragi i za koje smatram da su plesački wow, ali ne bi nikoga pojedinačno imenovala. U igri su stvarno talentirani ljudi, svatko od njih ima nešto svoje za ponuditi i jedva čekam vidjeti kako će se snaći u novim plesovima- govori pjevačica koja nas je prije točno godinu dana pjesmom 'Tick-Tock' predstavljala na Eurosongu u Rotterdamu.



- Nemam apsolutno nikakva predviđanja, niti kalkulacije vezano za ovogodišnji Eurosong. Mia je kvalitetna i predstavlja se s nečim što joj najbolje leži i vjerujem da će nas lijepo predstaviti u Torinu. Ja joj svakako želim svu sreću i naravno što bolji plasman, ali više od toga dobar provod - ističe Albina kojoj se nakon pobjede na Dori i odlaska na Eurosong život, kako i sama kaže, okrenuo naglavačke. - Tek sad vidim koliko je to sve možda previše za nekog tko je naglo zakoračio u svijet javnosti. Sretna sam i zahvalna na svemu što mi se dogodilo, ali mislim da je vrijeme da uzmem mali odmor, dobro razmislim i svojim sljedećim glazbenim koracima i uživam - napominje Albina koja trenutno nema previše vremena za odmor jer je trenutno okupirana pripremama za svoj prvi koncert u karijeri koji će se održati u Zagrebu, u kavani Johann Franck.

Inspirativna kriza

- Jako me to veseli, s obzirom na to da će me publika nakon silnog plesa moći napokon čuti uživo, kako pjevam (smijeh). Pripremila sam, vjerujem, dobar repertoar, za svakoga ponešto- najavljuje Albina. Vesela Splićanka osvrnula se i na planove kolegice Domenice koja je najavila veliki koncert u zagrebačkoj Areni 2030. godine. A gdje se ona vidi 2030.?, pitamo je.



- Pa ja se vidim na njenom koncertu naravno (smijeh). Jako je simpa ta cijela ideja o 2030., svaka čast na ideji i realizaciji. Kako bi Dome rekla o tom potom. Ima vremena, korak po korak - samozatajno će Albina koja se domaćoj publici već predstavila ne samo kao izvođačica nego i kao autorica pjesama koje je publika odlično prihvatila. Čuva li još neobjavljenih pjesama u ladici?



- Trenutno sam, ja bih rekla, u maloj inspirativnoj krizi, ali imam par pjesama koje još čekaju na red. Ne želim si stvarati nikakav presing, sve u svoje vrijeme. Svakako mi je želja ostvariti se i kao autorica, ne samo svojih već i pjesama za druge - zaključuje Albina.

