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OBITELJ

Ne viđamo ih često! Evo kako izgledaju roditelji pjevačice Indire Levak

Beograd: Konferencija za medije povodom održavanja dva koncerta Indire Forze
Foto: Milos Tesic
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VL
Autor
Vecernji.hr
05.07.2026.
u 19:30

jezin karakterističan osmijeh i snažan, vatren vokal već godinama oduševljavaju brojne obožavatelje, no rijetki su upoznati s time od koga potječe taj njezin neodoljivi šarm

Indira Levak, jedna od najomiljenijih i najdinamičnijih pjevačica na našoj sceni, prepoznatljiva je po nevjerojatnoj pozitivnoj energiji koju širi oko sebe. Njezin karakterističan osmijeh i snažan, vatren vokal već godinama oduševljavaju brojne obožavatelje, no rijetki su upoznati s time od koga potječe taj njezin neodoljivi šarm.

Foto: Instagram

Premda nastoji sačuvati intimu za sebe, Indira s ponosom ističe privrženost slavonskom podrijetlu i rodnoj Županji, gdje i dalje borave njezini roditelji, majka Ismeta i otac Franjo Vladić, koji su joj ujedno i najveća podrška. Čim joj se ukaže prilika, pjevačica napušta zagrebačku svakodnevicu i odlazi u rodni kraj kako bi u krugu obitelji povratila snagu. Svoje je pratitelje na društvenim mrežama posebno dirnula objavom rijetke fotografije iz obiteljskog doma, na kojoj sretno pozira u zagrljaju svojih roditelja.

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Beograd: Konferencija za medije povodom održavanja dva koncerta Indire Forze
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''Neka naši dragi roditelji žive dugo, dugo, sve ostalo nije toliko važno. Mama i tata'', poručila je tada emotivna Indira, dok su njezini brojni obožavatelji odmah primijetili nevjerojatnu sličnost, komentirajući kako je pjevačica 'ista mama'.
Ključne riječi
roditelji Indira Levak obitelj showbiz

Komentara 1

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JO
jocoudriga
19:33 05.07.2026.

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