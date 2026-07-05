Ne viđamo ih često! Evo kako izgledaju roditelji pjevačice Indire Levak

Indira Levak, jedna od najomiljenijih i najdinamičnijih pjevačica na našoj sceni, prepoznatljiva je po nevjerojatnoj pozitivnoj energiji koju širi oko sebe. Njezin karakterističan osmijeh i snažan, vatren vokal već godinama oduševljavaju brojne obožavatelje, no rijetki su upoznati s time od koga potječe taj njezin neodoljivi šarm.

Foto: Instagram

Premda nastoji sačuvati intimu za sebe, Indira s ponosom ističe privrženost slavonskom podrijetlu i rodnoj Županji, gdje i dalje borave njezini roditelji, majka Ismeta i otac Franjo Vladić, koji su joj ujedno i najveća podrška. Čim joj se ukaže prilika, pjevačica napušta zagrebačku svakodnevicu i odlazi u rodni kraj kako bi u krugu obitelji povratila snagu. Svoje je pratitelje na društvenim mrežama posebno dirnula objavom rijetke fotografije iz obiteljskog doma, na kojoj sretno pozira u zagrljaju svojih roditelja.

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''Neka naši dragi roditelji žive dugo, dugo, sve ostalo nije toliko važno. Mama i tata'', poručila je tada emotivna Indira, dok su njezini brojni obožavatelji odmah primijetili nevjerojatnu sličnost, komentirajući kako je pjevačica 'ista mama'.