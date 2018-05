'Bez partizana Hrvatske ne bi bilo, fašistička NDH bila bi raskomadana'

#croatia #antifascism #inclusivitymatters #truthmatters #courage #differentcroatia #canada🇨🇦 #worldneedsmorecanada #worldneedsmorelove Nakon mog jucerasnjeg posta dozivjela sam degutantne napade i poruke, cak od nekih ljudi koje sam smatrala prijateljima. U Hrvatskoj ukoliko nisi ustasa i znas nesto o povijesti, proglasen si izdajicom, komunistom, jugonostalgicarem. Nisam niti jedno od toga, zeljela sam Hrvatsku kao i ostalih 96% gradjana na referendumu. Duboko sam razocarana onim sto je Hrvatska danas. Leglo korupcije, mrznje, lopovluka, profasizma i revidiranja povijesti. Vjerujem da je to najveci razlog iseljavanja iz Hrvatske. Sanjam o civiliziranoj zemlji koja prihvaca i tretira sve ljude jednako. Nazalost, vecina se utapa u bolesnom nacionalizmu i mrznji. Maloumnici ne shvacaju da bez partizana Hrvatske ne bi bilo. Fasisticka NDH bila bi kaznjena i raskomadana izmedju velikih sila. Ali opet, potrebno je malo zdravog razuma i povijesnih cinjenica da bi se moglo razmisljati na normalan i objektivan nacin. I za kraj, ukoliko trebam birati izmedju ustasa i partizana, tu dileme nema: BIRAM PARTIZANE, ANTIFASISTE. Uostalom, poslusajte sto je govorio Franjo Tudjman. On je bio ponosni partizan i antifasist.

A post shared by Vlatka Pokos (@vlatkapokos) on May 10, 2018 at 1:19pm PDT