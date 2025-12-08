Farmer Željko svoje je dame ranom zorom odlučio povesti u Zagreb na sajam, kako bi provjerio koliko se dobro snalaze u prodaji rabljenih stvari, što je njegov hobi. Rano ustajanje dame su mu itekako zamjerile. Željko se na štandu odmah postavio kao pravi šef i nadzirao svaki njihov korak. U Dalju i dalje trzavice na svakom koraku, a Dora i Dejan ne mogu nikako na zelenu granu. Ovaj put zamjerio joj je tajnovite telefonske pozive, a onda mu je kazala kako je pričala s mamom.

„Hvala Bogu da ću otići, što prije to bolje. Ne treba me ni odvesti, imam ja prijevoz“, zaprijetila mu je, „Nemam više ni volje ni živaca.“ „Stvarno me nimalo ne zanima, ni prijateljski“, poručio je. U Bilicama Josipa E. čeka odluka koje se danima pribojavao, jedna dama mora kući. Teška srca prozvao je Jeličino ime. „Uništio sam onu prvu kemiju među nama i ne mogu je vratiti“, priznao je farmer.

Nove kandidatkinje stigle na imanja! Raste ljubomora, ali i zadovoljstvo: 'Osjećao sam se kao Sulejman Veličanstveni'

„Ne ljutim se ni najmanje“, poručila je i zahvalila mu na gostoprimstvu, priznavši da ionako ne bi imali svijetlu budućnost. Farmer Robert uz Ankicu i Rivu postaje sve mekši i komunikativniji. Na redu je bila sadnja cvijeća, a obje dame su ga oduševile angažmanom. Priznao je da pomalo mijenja svoj odnos prema Rivi koja ga je u početku živcirala. „Rekla sam ti da ne znam ništa raditi, ali imam volje naučiti. I kad se udam za tebe, bit ću ovdje najbolja seljančica“, poručila mu je.

Josipa Đ. i dame u Suzi posjetila je Anita Martinović, i najavila mu izbacivanje. On je kući poslao Valentinu, no ljutnje nije bilo. „Nemamo tu kemiju.“ Ni Anita je imala još jedno iznenađenje. Na imanje stiže nova dama – Bugarka Maya. „Ako Josipa može poljuljati dolazak nove djevojke, onda to samo govori da nije muškarac za mene“, Ksenija je bila jasna. „Branit ću ga ako ga dvije žene budu rastrgale“, Danka se šalila.

Mladi Tomislav i cure dan su započeli adrenalinskom poslasticom – kartingom, a svi su bili oduševljeni tim iznenađenjem. Ali na cilju ih je dočekala nepoznata djevojka i priopćila Tomislavu da s njima ide kući. Simpatična pjevačica Seida iz Helsingborga ostalim je curama malo poremetila planove. „Došla sam s jednim razlogom... Kad nešto želim, ja to i uzmem“, poručila je tajnovito. „Bit će nevolje za mene, za druge cure, jer je zgodna“, Nina je bila zabrinuta.

FOTO Velika fotogalerija finala: Kandidati oduševili transformacijama, a Dominik odnio pobjedu

„Osjećao sam se kao Sulejman Veličanstveni“, Tomislav je bio oduševljen omjerom snaga. Valentina je odlučila Dejana privesti na iskren razgovor kako bi provjerila njegove namjere s njom. „Htjela bih s njim planirati budućnost, ali on treba malo promijeniti ponašanje“, kazala je sumnjičavo, „Bilo bi mi drago da ga neka smiri i da sam to ja.“ „Nije mi neki napet osjećaj, vjerojatno zato što ne osjećam ništa... Ja sam tip da, ako djevojka zasluži, ja bih joj skinuo zvijezde s neba. Ali ako je ovako, to me uopće ne zanima. To ne ide na silu“, kazao je. Anita je posjetila i Željka te ga iznenadila dolaskom nove dame Nade. Bio je zadovoljan i odmah je poveo u kratku šetnju kako bi se bolje upoznali.

U Bilicama, Dottie je uzela stvari u svoje ruke te Slađu i Iris poslala izvan kuće kako bi mogla pripremiti romantičnu večeru samo za nju i Josipa. Željela je vidjeti kako će reagirati. A dan prepun iznenađenja dodatno je upotpunila Miljana, koja se prvo prijavila za Tomislava, no sada stiže u Dalj Dejanu! „Nadam se da ću jednu curu sad morati izbaciti kad je došla nova cura. Nema mjesta za sve tri. Želim neko izbacivanje, ali nema ga“, mladi je farmer dizao tenzije, a Valentina nije mogla sakriti ljubomoru i ljutnju. Kako će se rasplesti neugodna situacija, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', sutra od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.