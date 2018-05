Jacques prošlogodišnjem pobjedniku: Sram te bilo! Prevario si cijelu Europu

Prošlogodišnji pobjednik Eurosonga Salvador Sobral svojom izjavom o izraelskoj predstavnici Nette na ovogodišnjem Eurosongu razbjesnio je našeg glazbenika Jacquesa Houdeka.

– YouTube je mislio da će mi se svidjeti izraelska pjesma. Pustio sam je i čuo sam taj užas. Srećom, ove godine ne moram slušati ništa od toga – izjavio je Sobral. Nakon što je pročitao njegovu izjavu, Houdek se na Facebooku osvrnuo na to ljutito je komentiravši te poručio portugalskom pjevaču kako se može sramiti. Prenosimo Jacquesovu objavu na Facebooku:

"Sram te bilo, Salvadore Sobral. Je li ovo način na koji bi trebao govoriti pobjednik Eurosonga? Jako ste se trudili prikazati sebe kao poniznog čovjeka i iskrenog umjetnika i možda ste prevarili cijelu Europu, ali mene niste! Dopustite da vam kažem nešto, Salvadore Sobral, prošle godine kada ste propustili sve probe na Eurosongu i umjesto vas odradila ih je vaša sestra, tada vas je EBU trebala diskvalificirati. Bilo je to neprofesionalno i iznimno nepošteno prema svima nama koji smo bili tamo i odradili taj posao. Jako je tužno i žalosno što ste bili bolesni, ali, moram to reći, u takvoj situaciji ne prihvaćate tako zahtjevan projekt kakav je Eurosong. Čak ste i u svom pobjedničkom govoru bili neugodni prema nama, ostalim natjecateljima, a sada ste još neugodniji i nepristojni prema izraelskoj predstavnici Netti i njezinoj pjesmi. To je tako neprimjereno i neumjesno za gospodina poput tebe. Trebaš se zbog toga ispričati i to što prije. Nisi samo pobjednik Eurosonga, ti si sada i domaćin i zato je ovakvo ponašanje još gore.

Ako toliko mrziš koncept Eurosonga, nisi nikada trebao ni sudjelovati. Sada još tvrdiš kako se želiš udaljiti od činjenice što si pobijedio. Ma daj! Tvoja izjava kako si lani bio prisiljen slušati sve pjesme Eurosonga, a ove godine to ne moraš i sretan si zbog toga, pa to samo govori koliko si mala osoba. Svi ti mladi umjetnici imaju svoje snove i pod velikim su pritiskom u ovom trenutku, a ti ih napadaš? Smatraš se velikim umjetnikom, to je tvoje pravo, ali zapravo si pozer. Zaista misliš da je cool glumiti nezainteresiranost? Nije! Misliš da te ovakvo ponašanje čini većim umjetnikom u očima javnosti? To nam svima pokazuje da si lažan, baš kao što si lažan bio i prije godinu dana kada si pobijedio. Pobijedio jesi na Eurosongu, ali za mene nisi pobjednik. Želim mnogo sreće svim natjecateljima ovogodišnjeg Eurosonga. Poljupci i zagrljaji iz sunčane Hrvatske", napisao je Jacques.