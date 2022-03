Adriana Ćaleta-Car vikend je provela u Zagrebu, pa objavila fotku sa sestrom i mamom koju rijetko viđamo

Supruga hrvatskog reprezentativca Duje Ćaleta-Cara (25), Adriana (30) na društvenim je mrežama objavila fotografiju na kojoj pozira s mamom i sestrom Antonelom Đurđević-Bujak.

Adriana većinu vremena provodi s mužem u Francuskoj, gdje Duje igra za njihova prvoligaša Marseille, no često dolazi posjetiti Hrvatsku, najčešće Dubrovnik, a ovaj put se pojavila i u Zagrebu.

Lijepa pravnica tako je ovog vikenda s majkom i sestrom uživala u centru našeg glavnog grada, a objavila je fotke s nedjeljnog druženja.

Odlično odjevene mama i kćeri super su se provele i hvatale zrake sunca, a fotku je lajkalo više od 4000 pratitelja.

Inače, kajem kolovoza prošle godine Duje i Adraina postali su roditelji malenog Maura, a u svibnju su se u krugu najuže obitelji i prijatelja vjenčali u Dubrovniku.

Nogometaš i pravnica u svibnju su uplovili u zračnu luku, a tri mjeseca prije toga objavili su zaruke. Otkrili su tada i da čekaju svoje prvo dijete.

Ona se pohvalila predivnim zaručničkim prstenom i napisala: "Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. LJUBAV NIKADA NE PRESTAJE. You will Forever be my Always", napisala je.

Par je u vezi oko četiri godine, a upoznali su se u Zagrebu. Adriana je studij prava završila u Splitu, u slobodno vrijeme bavila se modelingom, a prije toga dugo je trenirala i tenis. Modelingom se počela baviti jer joj se i starija sestra time bavila i često ju je pratila na snimanjima i revijama i s vremenom, kada se sestra prestala time baviti, Adriana je ušla u taj svijet.

