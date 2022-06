Adriana Ćaleta-Car objavila je fotografije s raskošne djevojačke zabave u Dubrovniku

Supruga nogometaša Duje Ćaćete-Cara, Adraiana na svom je Instagram profilu objavila fotografije s raskošne djevojačke zabave. Zabavu su u Dubrovniku za nju organizirale prijateljice.

"Hvala najboljim prijateljicama i seki na svijetu. U cijelom ludilu, žurbi, obavljanju tekućih stvari, one te prevare: 'Ma trebaš samo nešto probat 5 minuta i gotovo', a tamo sve one, čak su i haljinu i cipele pripremile Sve emocije su tu. Volim Vas", napisala je uz fotke.

Naš nogometni reprezentativac Duje Ćaleta - Car i njegova odabranica Adriana Đurđević u potpunoj tajnosti su uplovili u bračnu luku još u svibnju prošle godine, a sada planiraju ponoviti bračne zavjete. Naime, kako je pisala Gloria, u lipnju će nogometni dres nakratko zamijeniti svadbenim smokingom i sa suprugom Adrianom ponoviti bračne zavjete koje su prvi put izrekli prošle godine. Veliki dan zakazan je za 4. lipnja, točno godinu dana nakon što se ovaj par vjenčao kod matičara.

Podsjetimo, u svibnju prošle godine skromno svadbeno slavlje organizirano je na terasi dubrovačkog Revelina, uz najužu obitelj i prijatelje. Mladi par zaručio se tri mjeseca prije toga, a ubrzo nakon toga obznanili su kako čekaju svoje prvo dijete. Tada se Adriana pohvalila predivnim zaručničkim prstenom i napisala:

"Ljubav je velikodušna ,dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. LJUBAV NIKADA NE PRESTAJE. You will Forever be my Always", napisala je 28-godišnja Adriana.

Od ljudi bliskih supružnicima, saznaje se da su njih dvoje i ovog puta za svečanu večeru rezervirali glasovitu dubrovačku tvrđavu, a koktel dobrodošlice trebao bi se poslužiti u luksuznom hotelu Excelsior

. Za crkveni obred odabrali su jednu od najatraktivnijih gradskih građevina, crkvu svetog Ignacija koju Dubrovčani zovu Jezuiti. Adriana je zbog njihovog gala vjenčanja iz Marseilla gdje žive, u Dubrovnik i nedavno doputovala, a istim je povodom bila i u Zagrebu. Naime, Dujina supruga već je naručila vjenčanicu dizajnerice Matije Vuice koja joj je kreirala i prvu svadbenu haljinu. Adriana i stasiti Šibenčanin, navodno će imati svoje "stare" kumove: Duje prijatelja Antu Roguljića, a Adriana prijateljicu Maru Zovko. Osim kumova, Dujinih roditelja Nevenke i Damira, brata Jure s obitelji te Adrianine mame Marije i sestre Antonele s njezinom obitelji, svadbi bi trebali nazočiti i brojni nogometaši.

Par je u vezi oko pet godina, a upoznali su se u Zagrebu. Adriana je studij prava završila u Splitu, a u slobodno vrijeme bavila se modelingom a prije toga dugo je trenirala i tenis. Modelingom se počela baviti jer joj se i starija sestra time bavila i često ju je pratila na snimanjima i revijama i s vremenom kada joj je sestra prestala s modelingom Adriana je ušla u taj svijet. S pet godina mlađim dečkom Dujom živi u Marseilleu gdje Duje igra za Olympique de Marseille. Ovog siječnja u Šibeniku su krstili Maura, koji je rođen 23. kolovoza 2021. u Marseilleu.

