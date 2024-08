Adi Šoše: 'Uspoređuju me s Čolom, ali mislim da sam jedinstven'

Mladi glazbenik Adi Šoše nastavlja nizati uspjehe, a posljednji u nizu je rekordna prodaja ulaznica za njegov prvi koncert u dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu. U manje od tri dana sve ulaznice su planule, a novi koncert Adija Šoše i AL Music Banda zakazan je za 9. veljače 2025. jer prije nije bilo slobodnih termina. Ovaj 29-godišnji pjevač iz Mostara, koji je osvojio srca publike diljem regije, ne skriva oduševljenje zbog ovakvog odaziva. U svojoj izjavi povodom rasprodanog koncerta Adi je naglasio koliko mu znači podrška zagrebačke publike.



– S publikom u Zagrebu veže me magična, gotovo neobjašnjiva povezanost koja se razvija već godinama i s vremenom postaje sve jača i dublja. Vjerujem da su najljepši trenuci tek pred nama. Radujem se svemu što ćemo publika i ja zajedno proživjeti u budućnosti – rekao je Adi.



U veljači imate planiran drugi koncert u Lisinskom. Velik je to uspjeh. Kako se osjećate povodom toga?



Osjećaj je bio poseban, izuzetno lijep, ali moram priznati da sam negdje u sebi očekivao dobar odaziv. Između mene i zagrebačke publike razvila se neka posebna, gotovo magična povezanost koja traje već nekoliko godina i samo postaje jača s vremenom. Vjerujem da nas tek čekaju najljepši trenuci!

Naravno, planovi su već u tijeku. No najbolje je da dođete i sami se uvjerite – obećavam, neće nedostajati iznenađenja!Kao što sam već spomenuo, očekivao sam odličan odaziv, ali svejedno, rasprodane ulaznice u tri dana ugodno su me. Još me više iznenadilo to što je prvi dan od puštanja u prodaju drugog koncerta rasprodana trećina dvorane.Iskreno, nisam još razmišljao o tome, ali sada kad ste to spomenuli, dali ste mi ideju...Album nećemo stići do tada. Stvaranje pjesama danas je postalo zahtjevnije nego ikada prije, gotovo kao slijetanje na. No vjerujem da će nekoliko novih singlova sigurno izaći.Planiram jedan duet s jednom, ali ne mogu reći kada će biti objavljen. Da je po meni, već sutra bi bio vani, no sjetimo se da smo duet s Tonyjem čekali više od tri godine. Nadam se da će ovaj izaći prije nego što napunim 40!Omiljene Tošine pjesme su mi– premda, sve što je on otpjevao bilo je čisto zlato. Nisam sanjao o suradnji s njim, već mi je jednostavno bilo drago što Bog stvara takve ljude. Možda sam jedino sanjao da će ostati dugo s nama, ali taj san, nažalost, nije ostvaren.To je stvarno teško pitanje jer ovisi o mom raspoloženju. S obzirom na to da sam prilično nenormalan na bini, najdraže su mi energičnije pjesme, poput. No moram priznati da u posljednje vrijeme posebno uživam izvodeći. Ima neku čudesnu energiju, čudi me što nije popularnija kod publike.Od prvog dana su me uspoređivali s mnogima, ali ja sam samo želio biti Adi Šoše. Čola je nevjerojatan, pravi superheroj glazbene ere uz koju sam odrastao. Jako ga volim. Bolje da me uspoređuju s njim nego s nekim tko nije ispunio svoj potencijal. Zato slobodno me uspoređujte, iako mislim daod njega!

Nije da ne volim usporedbe, ali jednostavno sam previše svoj da bih bio kopija nekoga drugoga. Osjećam se kao, a ne kao verzija nekog prije sebe.Evo, upravo vam odgovaram na pitanja s plaže u, tako da sam ipak uspio pronaći malo vremena za odmor.Ako me glas ikad izda, lijepo je imati neki rezervni plan u životu. No, iskreno, nemam trenutno planove na tom polju.Do sada su takvi susreti uglavnom bili ugodni. Kako me većinom slušaju žene, nastupi su zapravo vrlo ugodni. U posljednje vrijeme dolaze i muškarci, ali uglavnom emotivni tipovi koji znaju sve moje pjesme i ne traže teške narodnjake. Srećom, za sada su izostaleo spavanju u gepeku, kao što je bilo na početku karijere.

