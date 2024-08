Maju Šuput šokiralo što je jedna žena dala njezinom vozaču: Krenula je u potragu za njom!

Jedna od najpopularnijih domaćih pjevačica, Maja Šuput, zbog radnog ljeta konstantno je u pokretu, a na svom putovanju jadranskom obalom doživljava razne situacije. Tako joj je jedna žena poklonila haljinu koja odgovara njenim proporcijama, odnosno predala je Majinom vozaču. Šuput se istog trenutka dala u potragu za 'počiniteljicom' ove lijepe geste i na svojim društvenim mrežama objavila fotografiju u crnoj pripijenoj kreaciji.

U opisu objave pjevačica je napisala sljedeće: - Jučer na koncertu u Rasopasnom, na Krku (nemam slike sa svirke jer jednostavno nije bilo fotografa) gdje je bio lom od energije i količine ljudi, mom vozaču je prišla žena i dala mu uredno zapakiranu haljinu za mene. Nije tražila ni da mi osobno da, niti da me upozna, samo da mi on preda haljinu pa ako mi se svidi ...Od stotine narukvica, plišanaca, crteža, poklona za Blooma koje dobijem svaku večer dok pjevam prvi put da mi je netko nepoznat dao haljinu. Koja je handmade i skroz u centimetar moj broj - pohvalila se Maja pa pozvala anonimnu ženu da se javi: - Zaista cijenim svačiji trud i rad pa ću tako podržati i rad ove žene. Znam da je bila vizitka unutra ali sam ju u transportu noćas od Krka do Zadra izgubila pa neka se umjetnica javi da joj se zahvalim - napisala je.

Nije trebalo dugo čekati na završetak potrage za ženom. Naime, u komentarima se oglasila dizajnerica iz jednog riječkog krojačkog studija i poručila: - Zahvaljujem se na velikom gestu i prepoznavavanju Hand made unikatnog rada. Od srca veliki pozdrav za gospođu Maju Šuput koja je zaista pokazala da ima veliko srce - nakon čega je njezin komentar prikupio gotovo 300 lajkova. Komentar je ubrzo vidjela i Šuput te odgovorila: - Aaa našli smo vas. Hvala vama, toliko ste nenametljivi bili da mi se uz vaš neosporan rad to iznimno svidjelo. A haljina se očito sviđa svima pa sam odlučila u njoj pjevati večeras - otkrila je pjevačica.

Podsjetimo, naša pjevačica godišnji odmor uspješno usklađuje sa stalnim nastupima, na kojima joj društvo pravi suprug Nenad Tatarinov. Maja i Nenad tako su prije par dana bili na Krku, a između dva nastupa odlučili su se opustiti uz čašu šampanjca i pritom doživjeli nezgodu koju je pjevačica podijelila na društvenim mrežama.

Naime, Nenadu je prilikom otvaranja šampanjca s prsta odletio vjenčani prsten, pao na pod i završio točno ispod drvenih dasaka. Ubrzo su prionuli u akciju spašavanja, a dodatnu pomoć pružio im je Carlos, inače zaposlenik beach bara u kojem su provodili slobodno vrijeme. - I tako je moj muž, dok je otvarao šampanjac, izgubio vjenčani prsten. Možda prsten nađemo, a možda zgromim muža - pričala je Šuput snimajući pokušaj pronalaska za Instagram story, te u jednom trenutku uzela čašu šampanjca za smirenje. Prsten je na kraju ipak nađen.

Također, na društvenoj mreži Instagram Maja se pohvalila da je sa suprugom bila i na romantičnoj večeri za koju se posebno odjenula. Naime, Maja i Nenad Tatarinov bili su u jednom restoranu, a Šuput je sve objavila na društvenim mrežama.

- Večer samo za nas dvoje - napisala je naša popularna pjevačica. Maja je za posebnu večer nosila dugu svilenu haljinu s crvenim detaljem. Haljina je imala i dubok izrez na leđima koji je istaknuo Majinu vitku figuru. Brojni pratitelji i obožavatelji odmah su joj se javili u komentare i uputili joj komplimente. ''Uvijek posebna i elegantna'', ''Wow, predivna'', ''Uživajte'', samo su neki od komentara oduševljenih pratitelja na Instagramu.

