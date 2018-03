Ako putujete avionom ovo istraživanje moglo bi vas zabrinuti

Osobe koje putuju zrakoplovom, a boluju od neke akutne bolesti dišnog sustava, vrlo će vjerojatno zaraziti i nekoliko suputnika, no u najvećoj su opasnosti oni koji sjede neposredno do njih te u redu ispred i iza njih, kažu američki znanstvenici.

Osobe koje se nalazi toliko blizu zaraženom putniku imaju 80 posto izgleda da "pokupe" virus, a kod svih ostalih putnika u kabini zrakoplova vjerojatnost je manja od tri posto.

Po ranijim su istraživanja u opasnosti od zaraze bili svi putnici koji su sjedili do dva reda ispred i iza zaražene osobe.

Znanstvenici su pozorno pratili stanje zaraženih putnika na 10 međukontinentalnih letova kako bi ustanovili kolika je mogućnost zaraze ostalih putnika respiratornim infekcijama poput SARS-a i gripe, bolestima koje se prenose kapljičnim putem, govorom, kihanjem i kašljanjem. Čestice virusa pritom ostaju u zatvorenom prostoru i postaju mogući izvor zaraze. U njima je puno infektivnih čestica. Naime, u kapljici sline pri kihanju ima i do 10.000 infektivnih doza.

"Istraživanje ne ide u prilog tradicionalnom vjerovanju po kojemu će samo jedna osoba koja kihne ili zakašlje u bilo kojem dijelu kabine zrakoplova zaraziti sve putnike na tom letu", kazao je dr. Robert Glatter, zaposlenik u Hitnoj pomoći bolnice Lenox HIll u New Yorku, koji nije sudjelovao u studiji.

Rezultati provedenog istraživanja pokazali su i da članovi kabinskog osoblja koji boluju od neke zarazne bolesti dišnog sustava prosječno zaraze oko 4,6 putnika po letu.

"Zbog toga je iznimno važno da kabinsko osoblje ne radi u takvom stanju", ističu američki znanstvenici.

Brisevi na respiratorne viruse uzeti sa sigurnosnih pojaseva i pomičnih stolića pokazali su se negativnima, što upućuje na to da se bolesti infektivnih puteva šire kihanjem i kašljanjem, a ne česticama koje padnu na razne površine u zrakoplovu.

Pozornost treba pridati pranju ruku ili upotrebi vlažnih maramica s dezinficijensima i antiseptikom, ističe Glatter.

Istraživanje su proveli znanstvenici s dvaju sveučilišta: Emory i Georgia Institute of Technology, a rezultate su objavili u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

