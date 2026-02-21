Započela je vladavina najvećih emotivaca u horoskopu: Evo kako prepoznati vječne sanjare
Izjava da su ljudi rođeni u horoskopskom znaku Ribe 'najosjećajniji znak zodijaka', može zvučati kao klišej, sve dok ne upoznate osobu rođenu između 20. veljače i 20. ožujka. Ribe su intuitivne, empatične, a same često imaju dojam kao da čitaju prostoriju prije nego što itko progovori. Njihov unutarnji svijet je bogat, pun mašte i nijansi pa nije čudno što ih privlače umjetnost, glazba, pisanje i sve što dopušta da se emocije pretvore u nešto opipljivo.
U odnosima Ribe traže dubinu. Ne zanimaju ih površne priče ni 'small talk' romanse; njima je važan osjećaj sigurnosti, nježnosti i povjerenja. Kada vole, vole cijelim bićem, s romantikom koja ponekad podsjeća na film. S druge strane, upravo ta potreba da se stope s partnerom može ih odvesti u idealiziranje. Ribe znaju vidjeti ono najbolje u drugima, čak i onda kada realnost šalje upozorenja. Zato im najviše pomaže jasna granica i osvještavanje činjenice da ljubav ne znači spašavanje.
Na poslu su često tihi pokretači tima. Ne guraju se laktovima, ali briljiraju kad imaju smisao i svrhu. Odlične su u zanimanjima u kojima se pomaže drugima, od zdravstva i psihologije do edukacije i humanitarnog rada, kao i u kreativnim industrijama. Kada im okolina dopusti slobodu, Ribe procvjetaju. No, kada ih se pritisne rigidnim pravilima i hladnom konkurencijom, povlače se ili se iscrpe.
Najveća im snaga je suosjećanje, dok pravi izazov često predstavlja njihova preosjetljivost. Ribe upijaju tuđe raspoloženje kao spužva pa lako ponesu tuđi teret. Zbog toga im dobro dođu rutine koje ih 'uzemljuju', primjerice šetnja uz vodu, plivanje, meditacija, vođenje dnevnika ili jednostavno tišina bez ekrana. Kad nauče reći ne bez grižnje savjesti, postaju nevjerojatno stabilne i mudre.
Ribe su i prijatelji koji pamte sitnice: poruku poslanu u pravo vrijeme, omiljenu kavu, rođendan koji ste zaboravili. S novcem znaju imati 'valovit' odnos. Kada su inspirirane, troše na doživljaje, darove i putovanja, a kada su nesigurne, povlače se i odgađaju odluke. Najbolje funkcioniraju kad imaju jednostavan plan i malo rezerve za spontane radosti. I to im savršeno pristaje. Ako imate Ribe u životu, čuvajte ih od cinizma i podsmijeha. Trebaju toplinu, iskrenost i prostor da sanjaju. A zauzvrat nude rijetku sposobnost da u vama vide svjetlo čak i kad ga sami ne primjećujete.