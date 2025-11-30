Znate li razliku između kineskog i cejlonskog cimeta? Nije svejedno koji koristite u kuhinji

Bliže nam se blagdani, a s njima i nezaobilazni miris cimeta, jednog od najstarijih začina na svijetu. Koristi se tisućama godina, ne samo u kuhinji nego i u medicini. Iako ga mnogi doživljavaju samo kao dodatak kolačima, riječ je o začinu s brojnim dobrobitima. Pritom na umu valja imati jednu važnu činjenicu, a to je da postoji više vrsta cimeta.

Najčešći na tržištu je kasija ili kineski cimet (Cinnamomum cassia). On je tamnije boje, ima jači, intenzivniji miris i drvenastu aromu. Štapići kasije deblji su i tvrđi, teško ih je samljeti, a prah je crvenkastosmeđ. Ova vrsta sadrži znatno veće količine kumarina, tvari koja u većim dozama može opteretiti jetru i bubrege. Zato se klasični cimet preporučuje koristiti umjereno, ponajviše kao povremeni začin.

S druge strane, cejlonski cimet (Cinnamomum verum), poznat i kao 'pravi cimet', dolazi sa Šri Lanke i smatra se kvalitetnijom i zdravijom varijantom. Njegovi štapići su svijetlosmeđi, tanki i slojeviti, lako se mrve, a aroma mu je nježnija, slađa i suptilnija. Sadrži vrlo male količine kumarina, pa se može koristiti češće i u većim količinama. Zbog toga ga nutricionisti preporučuju za svakodnevnu upotrebu, primjerice u čaju, jutarnjoj kaši ili smoothiju.

Osim što daje poseban okus jelima, cimet se povezuje s brojnim blagodatima: regulacijom šećera u krvi, potporom probavi i protuupalnim djelovanjem. Ipak, važno je birati pravu vrstu i koristiti ga u razumnim količinama. Savršeno se uklapa u različita jela i napitke, a mi donosimo tri jednostavna recepta koja morate isprobati ove jeseni zime.

Zlatno mlijeko s cimetom: Ugrijte šalicu mlijeka (ili biljnog napitka), dodajte pola žličice cejlonskog cimeta, prstohvat kurkume i malo meda. Ovaj napitak poznat je u ayurvedskoj tradiciji kao sredstvo za jačanje imuniteta i smirivanje organizma prije spavanja. Možete ga obogatiti i s malo đumbira ili crnog papra za dodatni protuupalni učinak.

Imate visok tlak? Ovih 12 namirnica može vam pomoći sniziti ga na prirodan način

Pečene jabuke s orasima i cimetom: Izdubite jabuke, napunite ih orasima i medom, pospite cimetom i pecite dok ne omekšaju. Poslužite ih tople uz kuglicu sladoleda od vanilije ili malo jogurta, za savršeni kontrast toplog i hladnog. Ovaj desert je lagan, zdrav i savršen način da zadovoljite želju za slatkim bez osjećaja krivnje.

Zobena kaša s bananom i cimetom: Skuhajte zobene pahuljice u mlijeku, dodajte narezanu bananu i obilno pospite cimetom. Za dodatnu energiju ubacite šaku sjeckanih orašastih plodova ili žlicu maslaca od kikirikija. Kombinacija cimeta i banane daje prirodnu slatkoću pa vam šećer neće ni trebati.