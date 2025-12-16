14-godišnjem dječaku godinama govorili da su njegove glavobolje sasvim normalne, a onda je došla zastrašujuća dijagnoza

Otac iz Velike Britanije progovorio je o potresnoj borbi svog sina nakon što su liječnici mjesecima umanjivali ozbiljnost simptoma koje je dječak imao – sve dok se nije otkrila strašna istina. Stephen Hall iz Corbyja u Northamptonshireu tvrdi da su liječnici njegovom 14-godišnjem sinu Maxu savjetovali da uzima ibuprofen zbog navodnih “tinejdžerskih migrena”, iako je dječak gotovo godinu dana patio od snažnih, upornih glavobolja, prenosi Daily Mail.

Zbog bolova je Max redovito morao napuštati nastavu kako bi uzimao lijekove protiv bolova u školskoj ambulanti. U siječnju 2025. obitelj je posjetila liječnika opće prakse, a u travnju je dječak upućen u Opću bolnicu Kettering. Tamo im je, tvrdi otac, rečeno da se radi o uobičajenim adolescentskim migrenama te mu je preporučeno liječenje ibuprofenom.

Sedam mjeseci nakon bolničkog pregleda, 27. studenog, Max je kod kuće doživio epileptični napadaj. Hitna pomoć ga je prevezla u bolnicu, a tijekom transporta doživio je još jedan napadaj te je stavljen na aparate za održavanje života prije nego što je prebačen na Odjel intenzivne njege u Medicinski centar Queen’s u Nottinghamu.

U početku su liječnici sumnjali na virusnu infekciju, no CT i MRI snimke, napravljene nekoliko dana kasnije, otkrile su veliki tumor na mozgu. Nažalost, zbog njegove lokacije tumor nije operabilan. “Tumor je ogroman i jasno je da je ondje već dugo vremena”, rekao je Maxov otac, “Riječi ne mogu opisati taj osjećaj. Kao da živite najgoru noćnu moru iz koje se ne možete probuditi”.

Budući da operacija nije moguća, obitelj sada prikuplja sredstva kako bi Max mogao primiti imunoterapiju u Njemačkoj. Još uvijek čekaju rezultate biopsije kako bi se točno utvrdila vrsta raka, no tumor se nalazi u dijelu mozga odgovornom za govor, pamćenje i komunikaciju. “Primijetili smo da mu se kratkoročno pamćenje pogoršava, često mu je mučno i stalno je iscrpljen”, kaže otac, “Još uvijek je Max, ali sporiji je nego prije. To je srceparajuće jer on inače briljira i vrlo je bistar”.

Foto: GoFundMe

Hall vjeruje da se situacija mogla izbjeći da su liječnici ranije shvatili ozbiljnost simptoma. “Zapanjujuće mi je da se dijete gotovo godinu dana žali na jake glavobolje, a da nitko nije ponudio snimanje kako bi se isključio najgori mogući scenarij – koji se, nažalost, i dogodio”, rekao je.

Dodao je kako su mu u bolnici u Nottinghamu rekli da bi, da je tumor otkriven ranije, danas vjerojatno vodili “potpuno drugačiji razgovor”. Unatoč teškoj dijagnozi, Max ostaje pozitivan i okružen podrškom prijatelja i medicinskog osoblja. “Svi ga vole. Ima predivan krug prijatelja i nevjerojatno je hrabar”, kaže njegov otac.

Obitelj se nada da će Maxova priča potaknuti veću svijest o simptomima tumora na mozgu kod djece i mladih te spriječiti da se slična situacija dogodi drugima. Iz Sveučilišnih bolnica Northamptonshire Group poručili su kako istražuju okolnosti Maxove skrbi: “Naše misli su s Maxom i njegovom obitelji u ovom iznimno teškom razdoblju. Utvrdit ćemo što se dogodilo i iz ovoga izvući pouke”.

Simptomi tumora na mozgu mogu uključivati jake ili učestale glavobolje, napadaje, mučninu, povraćanje, pospanost, promjene u ponašanju, probleme s pamćenjem, vidom i govorom, kao i slabost ili paralizu jedne strane tijela. Maxova priča snažan je podsjetnik koliko je važno slušati tijelo – i ne ignorirati simptome koji traju.