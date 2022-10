Znate li kako podgrijati pizzu? Zaposlenik poznatog lanca pizzerija otkrio ispravan način

Neki ljudi vole jesti ostatke pizze i drugi dan, dok ih neki radije bace u smeće. Isto tako, neki te ostatke mogu jesti hladne, dok ih drugi vole podgrijati prije jedenja. Ako ste netko tko voli dobro podgrijati pizzu, vrlo je vjerojatno da ste to radili na način da ju ubacite u mikrovalnu pećnicu sve dok joj se dno ne namoči. No, kako tvrdi jedan zaposlenik Domino's pizzerije na Tik Toku, ako želite da vaša pizza ima jednako dobar okus kao kada ste ju tek dobili, trebali biste izbjegavati mikrovalnu, piše The Sun.

Tajna za savršenu pizzu nije u sastojcima već u jednom triku u pripremi:

Naime, kako biste dobili savršeno hrskavu koricu, trebali biste podgrijati pizzu - u tavi s vodom. Ova tehnika uključuje stavljanje kriške pizze u tavu, ulijevanje vode oko nje i zatim stavljanje poklopca da se kuha na pari. Ne traje dugo i kada se pizza podgrije, bit će ukusna kao i kada ste ju tek dobili.

Zaposlenik Domino'sa kaže da će podloga pizze biti hrskava, a sir savršeno otopljen. Također, savjetuje da pizzu tako kuhate oko dvije do četiri minute na srednjoj vatri. Uz ovaj trik podgrijana pizza više neće imati vlažno dno, a dodaci će imati jednako dobar okus kao i kada su bili potpuno svježi, tvrde iz Domino'sa.

Video je impresionirao mnoge korisnike i brzo je skupio 2,6 milijuna pregleda u samo nekoliko dana.

- Wow, ovo djeluje jako dobro, isprobat ću - napisao je jedan korisnik.

- Otkada sam isprobao ovu metodu više ne podgrijavam nikako drugačije - dodao je drugi.

Podgrijavate li pizzu ili ju jedete hladnu? Uvijek podgrijavam. 0,00% +

Uvijek jedem hladnu. 0,00% +

Kako kada. 0,00% +

Ne jedem pizzu. 0,00% +

Što jesti za život bez boli i upala? Stručnjaci otkrivaju koje namirnice uključiti u prehranu: