Znanstvenici otkrili koliko je vjerojatno da će doći sudnji dan i cijela Zemlja biti 'progutana': Iznenadit ćete se

Iako već ionako ima više nego dovoljno crnih i tmurnih okolnosti, ljudi se ne mogu ne pitati kada će doći smak svijeta. Brojni su stručnjaci tijekom godina iznijeli različite teorije o mogućim scenarijima kraja čovječanstva, a među njima se svojim pesimističnim predviđanjima istaknuo i Elon Musk. Sada su znanstvenici odlučili testirati jednu od tih hipoteza kako bi procijenili koliko je vjerojatna u stvarnosti, piše LADBible.

Naime, galaksija Andromeda mogla bi se nalaziti na kolizijskom putu s našom Mliječnom stazom. Prema podacima NASA-e, te se dvije galaksije kreću jedna prema drugoj brzinom od 480.000 kilometara na sat, što bi, u dalekoj budućnosti, moglo imati ozbiljne posljedice za naš planet.

Znanstvenici upozoravaju da bi frontalni sudar tih dviju galaksija mogao rezultirati krajem života na Zemlji. Ipak, nema razloga za paniku – riječ je o događaju koji se očekuje tek za najmanje pet milijardi godina.

Ako do sudara dođe, NASA objašnjava da će doći do “velikog spajanja dvaju divova”, pri čemu bi nastala golema eliptična galaksija. No što bi se tada dogodilo s našim planetom?

Budući da se predviđa kako će Sunce u tom razdoblju već biti pri kraju svog životnog ciklusa – najvjerojatnije će se proširiti u “crvenog diva” i progutati Zemlju – vjerojatno je da će planet tada već biti nenastanjiv. NASA opisuje takvu budućnost kao "pretvaranje Zemlje u ledeni, beživotni pepeo".

S obzirom na potencijalne posljedice, znanstvenici sa Sveučilišta Durham proveli su opsežnu studiju u kojoj su analizirali vjerojatnost sudara Mliječne staze i Andromede. U sklopu istraživanja simulirali su 100.000 različitih scenarija kako bi dobili uvid u moguće ishode, uključujući mogućnost da se galaksije mimoiđu bez izravnog kontakta.

U samo dva posto simulacija došlo je do sudara unutar predviđenih pet milijardi godina. U otprilike polovici slučajeva galaksije su prolazile jedna pored druge vrlo sporo, što je rezultiralo njihovim međusobnim gravitacijskim privlačenjem i postupnim spajanjem.

Zanimljivo je da nove simulacije upućuju na to da bi se potencijalni sudar mogao dogoditi tek za osam do deset milijardi godina, čime se vremenski okvir značajno pomiče.

Dr. Till Sawala sa Sveučilišta u Helsinkiju, glavni autor istraživanja, za Daily Mail je izjavio: “Naši rezultati sugeriraju da bi se sudar, čak i ako do njega dođe, mogao dogoditi nakon što Sunce i Zemlja više ne budu postojali. Čak i u slučaju da se dogodi ranije, vrlo je mala vjerojatnost da bi to imalo izravne posljedice po Zemlju – sudari između zvijezda u takvim galaktičkim događajima izuzetno su rijetki”.

Profesor Carlos Frenk, suautor istraživanja sa Sveučilišta Durham, dodao je: “Svemir je izuzetno dinamično mjesto. Sudari i spajanja galaksija su česta pojava i mogu izazvati kozmički ‘vatromet’ – posebice kada se plin sabije prema središtu i hrani supermasivne crne rupe, koje tada emitiraju golema količina zračenja prije nego što materija nepovratno padne u njih”.

Do sada se vjerovalo da će takva sudbina zadesiti i Mliječnu stazu. Međutim, nova saznanja pružaju nadu da bi se taj ishod mogao izbjeći.

Zahvalnost se, barem dijelom, može uputiti Velikom Magellanovom oblaku – satelitskoj galaksiji koja, iako relativno mala, svojim gravitacijskim utjecajem može promijeniti tijek kretanja Mliječne staze. Uključivanjem njezine prisutnosti, kao i drugih susjednih galaksija, u simulacije, istraživači su dodatno učvrstili stav da sudar možda ipak nije prijetnja zbog koje se trebamo previše zabrinjavati.

Znanstvenici otkrili misteriozni zvuk u svemiru: Evo o čemu se radi