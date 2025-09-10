Žene otkrile: Muškarci s ovim osobinama najbolji su u krevetu!

Ženski orgazam oduvijek je bio komplicirana tema, a mnogi muškarci još uvijek ne mogu shvatiti sve vezano za njega. Mnogo faktora utječe na to kakav će muškarac biti ljubavnik i hoće li intimni odnos biti dobar ili loš. No, prema jednoj nedavnoj studiji, koju je objavio dnevnik Socioaffective Neuroscience & Psychology, neke vrline ukazuju na to da bi muškarac mogao biti dobar ljubavnik i prije vas dovesti do orgazma nego muškarci kojima ta vrlina nedostaje. Stručnjaci su istraživanjem seksualne prošlosti žena pokušali ustanoviti s kakvim su partnerima imale najbolji seksualni odnos i redovito dosezale vrhunac, piše City Magazine.

U istraživanju su sudjelovale žene do 69 godina koje nisu u vezi ili braku jer su stručnjaci smatrali da bi žene u vezi osjećale obvezu dati bolju ocjenu svojim trenutačnim partnerima, čak i ako je realno ne zaslužuju. Ispitanice su u 70-minutnom testu odgovarale na razna pitanja o svom seksualnom životu, a na temelju njihovih odgovora istraživači su ustanovili da su najbolji seksualni odnos imale s – duhovitim muškarcima.

Smisao za humor pokazao se kao sjajan pretkazatelj seksualnih vještina jer upućuje na to da je muškarac opušten u raznim situacijama, pa tako i onim intimnima, što je važno za dobru komunikaciju između partnera te naposljetku i dobar seks.

Među drugim kvalitetama našla se i kreativnost. Muškarci koji su kreativni na drugim životnim područjima svoju kreativnost lakše iskazuju i pod plahtama. Muškarci s tim kvalitetama pokazali su veći interes za seksualno zadovoljstvo svojih partnerica od muškaraca koji ih ne posjeduju.