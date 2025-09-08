Mnoge je iznenadilo: Evo čime je generacija Z zaluđena u seksualnim odnosima

Izvješće pokazuje da mladi iz generacije Z sve više preferiraju dugoročne veze umjesto kratkotrajnih ljubavnih avantura i spojeva. Istraživači su primijetili kako tinejdžeri i mladi u dvadesetima imaju neočekivano jak interes za tradicionalnu romantiku. Prema podacima, 81 posto njih mašta o stabilnoj vezi, dok 44 posto često razmišlja o tome, piše The Sun.

Usporedbe radi, oko 70 posto starijih generacija također želi posvećen odnos, ali samo 25 posto redovito razmišlja o tome. Dr. Justin Lehmiller, autor studije, izjavio je: ‘Poznato je da generacija Z ima manje seksualnih partnera i veza u usporedbi s prethodnim generacijama. Istodobno, među njima raste interes za romantiziranje tradicionalnih odnosa i uloga. Ljude privlači ideja 'kako su stvari nekada bile' jer su tada djelovale jednostavnije’.

Lehmiller je također dodao: ‘Moguće je da stariji jednostavno imaju više iskustva s monogamijom i možda su otkrili da to nije za njih ili da žude za seksualnim promjenama’. Izvješće Kinsey instituta sa Sveučilišta Indiana podržava trend na društvenim mrežama poznat kao ‘Trad wife’, gdje milijuni ljudi prate influencere koji promiču ‘staromodne’ uloge supružnika.

Ipak, izvješće je također pokazalo da se generacija Z — rođena između 1997. i 2012. — manje identificira kao heteroseksualna. Više ih zanima eksperimentiranje sa seksualnošću, ali rjeđe stupaju u seksualne odnose. Dr. Lehmiller je zaključio: ‘Ovo pokazuje da generacija Z istovremeno preispituje i prihvaća tradiciju. Ljudi u dobi od 28 do 60 godina najčešće su imali više partnera istovremeno, dok su oni stariji od 60 godina pokazali najveći interes za prijatelje s povlasticama’.