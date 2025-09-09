Želite bolji seks? Zaboravite na tehniku i veličinu -. najbitnije je ovo!

Mnogi ljudi imaju emocionalne potrebe koje uporno pokušavaju ujediniti sa seksom, ali nekad to jednostavno ne uspijevaju napraviti na pravi način, piše seksualni i bračni terapeut dr. Marty Klein u svojoj knjizi “Sexual Intelligence: What We Really Want from Sex-and How to Get It, piše Healthline. "Seks je kaotičan, čudan i često udružen s nerazumijevanjem osobe s kojom ste u odnosu i koja vas doživljava na svoj način. Zato se morate usredotočiti na sebe, na to što ste vi. Samo ćete tako produbiti odnos", piše autor.

Za to je potreban razvoj osobne seksualne inteligencije koja se postiže iskustvom, ali uključuje i pomalo “pomaknut” pristup seksu - od onoga koji smo naučili s godinama. Naše misli tijekom seksa važnije su od bilo kakvih trikova ili tehnika - i to je jedini put do zdravijeg, uzbudljivijeg i zadovoljnijeg seksualnog života.

"To podrazumijeva usvajanje stavova poput toga da je seks nešto čime možete upravljati, a ne nešto što se ‘događa samo od sebe’ ili, primjerice, toga da ste slobodni sami kreirati taj odnos i uživati u njemu, a ne da ste na kraju nezadovolj(e)ni. Jednom kad to iskusite, to je bolje od najboljeg orgazma", piše autor ovog seksualnog priručnika.

U završnom dijelu dr. Klein preispituje i koncept “idealnog seksa”. "Nijedan seksualni odnos nije idealan, a taj nas stav često sputava. Postoji samo ideja da i u seksu možete ‘zakazati’, i to je ono što vas čini slobodnima. Tad ne težite samo ‘uspjehu’, odnosno orgazmu, a to je put uživanja - piše autor o seksualnoj inteligenciji. Ako se prestanete uspoređivati s 'idealnim', nastavlja on, onda vam ostanu samo dva pitanja: “Sviđa li mi se to i uživam li u tome?”, te “Uživa li i moj partner zajedno sa mnom?”. Takve oslobađajuće misli i skidanje imperativa perfekcionizma stvaraju sretnije parove", zaključuje dr. Marty Klein.