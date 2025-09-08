Nutricionistica savjetuje koju hranu odmah trebate prestati jesti ako želite bolji seksualni život

Nutricionistica Claudia Calisto pozvala je ljude da prestanu konzumirati brzu hranu, ističući jednu od njezinih glavnih mana – sposobnost da negativno utječe na seksualni nagon. Ona potiče ljude da zamijene junk food zdravim i jednostavnim jelima koja se lako pripremaju kod kuće. ‘Svi smo iskusili trenutke kad se prepustimo želji za brzom hranom, poput hamburgera, a potom se osjećamo gladni ili loše’, rekla je Calisto. Istaknula je da mnogi ljudi misle kako kvaliteta hrane nije bitna, već praktičnost, piše Daily Mail.

Osim brige za zdravlje, Calisto je upozorila da brza hrana može loše utjecati na libido. ‘Hrana može imati značajan utjecaj na vaš seksualni život, a također može utjecati na to osjećate li se pozitivno ili negativno prema životu općenito’, rekla je.

Calisto naglašava kako osobe koje žive same često imaju problema s održavanjem zdrave prehrane. Kao nutricionistica, redovito educira pojedince o važnosti uravnotežene prehrane i kako ona utječe na energiju i produktivnost.

Calisto također objašnjava kako zdrava hrana ne mora biti dosadna, već bi se trebala temeljiti na namirnicama koje volimo. Preporučuje ulaganje u kuhinjske aparate poput sporog kuhala, što olakšava pripremu zdravih obroka. Predložila je i nekoliko zdravih alternativa brzoj hrani: pizzu s tankom korom, ribu na žaru s limunom i salatom te umak s falafelom i humusom.