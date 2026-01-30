Žene otkrile koliko stvarno žele da seks traje: Odgovor će iznenaditi mnoge muškarce

Ako se pitate koliko bi dugo žene željele da seks traje, najbolji način da saznate jest da ih jednostavno pitate, iako se odgovori koje daju ne podudaraju s realnošću mnogih parova. Studije koje su istraživale idealno trajanje seksa i uspoređivale ga s očekivanjima ljudi otkrile su da prosječno vrijeme snošaja, ili barem vrijeme od penetracije do ejakulacije, iznosi tek nešto više od pet minuta. Unatoč tome, iako seks u prosjeku traje manje od šest minuta, muškarci su procijenili da njihovo prosječno vrijeme traje oko devet minuta te da bi cilj kojem trebaju težiti trebao biti čak 16 minuta. Stvarnost je, dakle, daleko od predodžbi o tome koliko bi seks trebao trajati.

U pokušaju da sazna mišljenje žena o tom pitanju, novinarka Sophia Benoit odlučila je jednostavno postaviti to pitanje i zabilježiti raspon odgovora. Općenito je otkrila da su žene koje je anketirala željele da penetrativni seks traje između pet i deset minuta, ali uz znatno dulje vrijeme posvećeno predigri. Pritom je napomenula da većina studija broji isključivo trajanje penetracije, što ne predstavlja cjelokupno seksualno iskustvo. Iako joj je nekolicina žena rekla da želi seks koji traje otprilike sat vremena, većina odgovora koje je dobila svodila se na nekoliko minuta samog snošaja uz jednako ili duže vrijeme provedeno u predigri.

Takvi se nalazi uvelike podudaraju s onim što seksualni terapeuti govore o tome koliko dugo žene žele da odnos traje. Psihijatar dr. Alok Kanojia izjavio je kako polovica žena s kojima je razgovarao ne želi da seks traje "dulje od 15 minuta", ističući da ljudi ideje o trajanju odnosa često dobivaju iz pornografskih filmova. Upozorio je da to stvara "nerealna očekivanja i kod muškaraca i kod žena" o tome koliko seks uobičajeno traje, a kako prenosi LADbible, čini se da su žene, muškarci i njihova očekivanja potpuno različiti.

Stručnjakinja za seksualno zdravlje dr. Rena Malik dodala je da muškarcima i ženama treba različito vrijeme da dosegnu vrhunac, pri čemu ženama obično treba više vremena. Navela je studiju provedenu na 4000 žena koja je pokazala da je prosječno vrijeme koje su željele da seks traje 25 minuta, iako nije bilo jasno odnosi li se to isključivo na penetraciju ili na kombinaciju penetracije i predigre. Čini se da su žene, muškarci i njihova očekivanja na potpuno različitim stranama kada je riječ o tome koliko bi tko trebao izdržati i koliko dugo odnosi zaista traju.

Zaboravite na rutinu i isprobajte 'metodu flipera'

Za one koji žele da stvari u spavaćoj sobi potraju malo duže te da iskustvo bude zabavnije i raznovrsnije, stručnjaci predlažu metodu poznatu kao "metoda flipera". Naime, u seksu često postoji nešto što se naziva "teorija pokretnih stepenica", a podrazumijeva da se seks odvija prilično linearnim redoslijedom: ljubljenje, dodirivanje, oralni seks i na kraju penetracija koja završava orgazmom. Međutim, "metoda flipera" preporučuje da se stvari malo prodrmaju. Ona odbacuje ideju da seks nužno mora uključivati penetraciju i potiče partnere da mijenjaju aktivnosti i prepuste se tijeku, baš poput loptice u fliperu koja se odbija od različitih prepreka. Užitak i ono što se čini dobrim u trenutku stavljaju se iznad bilo kakve potrebe za pridržavanjem rutine.