'I nakon 20 godina ne mogu zaboraviti noć provedenu sa šeficom. Seks sa ženom nije ni blizu tome'

"Najvatrenije seksualno iskustvo koje sam ikada doživio i danas mi se stalno vrti po glavi, više od dva desetljeća nakon što se dogodilo. Iako sam sada oženjen, imam divnu suprugu i djecu, sjećanje na tu noć stalno se vraća i ne razumijem zašto. Moja bi supruga bila shrvana da zna kako ponekad maštam o tome dok smo intimni i da se seks s njom nikada nije ni približio onome što sam doživio te noći. Oboje smo u srednjim 40-ima i u braku smo 15 godina, no osjećam se kao da nešto propuštam", priznao je jedan muškarac The Sunovoj savjetnici za odnose, Deidre.

"Sve se dogodilo kad sam imao 21 godinu. Bio sam neiskusan i bolno sramežljiv, a upustio sam se u tajnu vezu sa starijom ženom od 40 godina, koja je bila vlasnica bara u kojem sam radio. Studirao sam engleski i bio sam pomalo romantičan, pa sam pisao poeziju. Jednog sam dana slučajno ostavio svoju bilježnicu u baru, a moja ju je šefica pronašla. Rekla mi je da sam talentiran i pitala me bih li napisao nekoliko pjesama za nju. Napisao sam neke smiješne stihove i oduševila se. Nastavio sam pisati, a pjesme su postajale sve otvorenije i koketnije".

"Na kraju jedne smjene, neposredno prije nego što sam diplomirao, pozvala me da popijemo piće u baru. Jedna je stvar vodila drugoj i te mi je noći oduzela nevinost. Bila je i prva osoba koja mi je pružila oralni seks, radila mi je stvari za koje nisam ni znao da postoje. To je iskustvo bilo potpuno nevjerojatno i oborilo me s nogu. Nakon toga pokušao sam ostati u kontaktu s njom, ali prestala je odgovarati na moje poruke. Pretpostavljam da je mislila da je razlika u godinama prevelika, no ja tu noć nikada nisam zaboravio jer se zbog nijedne žene više nisam osjećao tako", priznaje.

"Ljudi često maštaju o svojim prošlim seksualnim iskustvima, osobito kada su njihovi osjećaji nerazriješeni ili ako njihove trenutne potrebe nisu zadovoljene", piše mu Deidre, "Iako ne bi bilo mudro reći supruzi za to jer bi bila povrijeđena, važno je znati da time niste nevjerni. Podsjetite se koliko ste bili mladi i koliko je taj susret bio nov i uzbudljiv za vas. Gubitak nevinosti s nekim tko je daleko iskusniji i pustolovniji od vas razumljivo je ostavio velik dojam. No, realno, zamislite da to danas ponovno proživite, vjerojatno bi vam se činilo mnogo normalnije. Pokušajte unijeti novu iskru u seksualni život sa suprugom".